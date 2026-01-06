El Riesgo País de Argentina mostró una tendencia a la baja este martes 6 de enero de 2026, cerrando en 562 puntos básicos, según los datos de cierre de Rava Bursátil.

A pesar de una corrección negativa en el mercado de acciones (S&P Merval) y los ADRs en el exterior, los títulos públicos sostuvieron su valor ante la expectativa del pago de cupones de los bonos Globales y Bonares previsto para finales de esta semana. La autoridad monetaria continuó con la compra de reservas, sumando US$ 83 millones en la fecha, lo que refuerza la capacidad de pago del Estado Nacional.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

Durante la rueda de este martes 6 de enero, el índice que mide el banco JP Morgan se ubicó en los 562 puntos, lo que representó una disminución respecto al cierre de la jornada previa.

Riesgo país martes 6 de enero

De acuerdo con las planillas de Rava Bursátil, el indicador inició el día en los 566 puntos, tocó un máximo de igual valor y un mínimo de 561, para finalmente estabilizarse en los 562 puntos básicos. Este nivel se mantiene cerca de los mínimos de la gestión actual, reflejando una estabilidad en la percepción de solvencia del país frente a sus compromisos externos de corto plazo.

La evolución del Riesgo País en la última semana

En el transcurso de la última semana, el Riesgo País ha mostrado una dinámica de consolidación por debajo de la barrera de los 600 puntos. Al cierre de diciembre de 2025, el índice se encontraba en torno a los 571 puntos, iniciando el nuevo año con una tendencia bajista que lo llevó a perforar los 560 puntos momentáneamente. Según los registros históricos de Rava Bursátil, el lunes 5 de enero el indicador había cerrado en 566 puntos, tras haber operado en niveles de 553 puntos durante el primer fin de semana del año.

Esta evolución está estrechamente ligada al comportamiento de los bonos soberanos en dólares, como el AL30 y el GD30. El bono AL30D, por ejemplo, cerró hoy en US$ 67,10, mostrando una recuperación desde los US$ 66,79 registrados el pasado 2 de enero. La firmeza de estos activos responde a la estrategia del Ministerio de Economía de asegurar los dólares necesarios para los vencimientos de deuda de 2026, que ascienden a casi US$ 20.000 millones.

La estabilidad cambiaria también ha jugado un papel fundamental en este periodo. Con un dólar oficial en el Banco Nación cotizando a $1.495, el mercado ha interpretado positivamente la puesta en marcha del nuevo esquema económico. La acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central, que volvieron a superar los US$ 44.000 millones según reportes de agencias locales citados en medios financieros, actúa como un amortiguador que reduce la prima de riesgo exigida por los inversores.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero elaborado por el banco de inversión JP Morgan (técnicamente denominado EMBI+, por Emerging Markets Bond Index) que mide la diferencia de tasa de interés que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos frente a los bonos emitidos por países emergentes. Como los títulos estadounidenses se consideran activos "libres de riesgo", el índice representa el sobreprecio o "costo extra" que debe pagar una nación para financiarse en los mercados internacionales debido a su probabilidad de incumplimiento o default.

De acuerdo con la definición técnica, "El riesgo país es un indicador que tiene como función precisar qué tasa de interés se debe pagar al emitir deuda en el exterior" (El Cronista, Riesgo país: qué es, cómo se mide y en qué impacta a la Argentina, 2024). Cada 100 puntos básicos del índice equivalen a un 1% de tasa adicional por encima de lo que rinde el bono de EE. UU. a 10 años. Por lo tanto, un nivel de 562 puntos significa que Argentina debería pagar un 5,62% más de interés que la potencia norteamericana para colocar nueva deuda.

Este indicador es vital para la economía real, ya que no solo afecta el financiamiento del Estado, sino que sirve como techo para las tasas de interés que pueden obtener las empresas privadas locales en el exterior. Una baja persistente del Riesgo País permite abaratar el costo del crédito para inversiones productivas y proyectos de infraestructura. Como señala la prensa especializada: "El riesgo país es ni más ni menos que el costo extra que tienen que pagar el estado nacional, las provincias o las empresas argentinas si salen a colocar deuda" (Ámbito, Riesgo país: ¿qué es y qué impacto tiene en la economía real?, 2024).