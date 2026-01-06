Este martes 6 de enero, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó la compra de US$ 83 millones y las reservas alcanzaron los US$ 44.187 millones, marcando un nuevo récord y superando por primera vez los US$ 44.000 millones en la presidencia de Javier Milei.

En el día las reservas subieron US$ 787 con respecto a la jornada anterior. Según el economista Federico Machado, las reservas netas se sitúan al día de la fecha en US$ 2.560 millones. "Muy probablemente entraron los US$ 700 millones de la privatización de hidroeléctricas".

La compra de dólares por parte de la autoridad monetaria es la segunda consecutiva desde abril de 2025, en línea con la nueva estrategia de acumulación de reservas. Este lunes, había adquirido US$ 21 millones.

De dónde conseguirá el Gobierno los dólares que faltan para pagar la deuda de 2026

A mediados de diciembre, el Banco Central anunció la “fase 4” del programa monetario, en donde centra como uno de los pilares la acumulación de reservas mediante “un programa consistente”.

“El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. El BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”.

La meta de acumulación de reservas en 2026

Con este esquema, se prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del PBI (Producto Bruto Interno) para diciembre del año próximo, lo que le permitiría comprar alrededor de US$ 10.000 millones sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos, que podría US$ 17.000 millones si aumenta la demanda de dinero al 1% del PBI.

Según Nicolás Cappella, "los US$ 83 millones comprados hoy superan con creces el 5% del volumen diario, por lo que seguramente hubo operaciones en bloque que el Central terminó absorbiendo".

"De esta forma, la nueva política monetaria arranca de manera irregular, con un BCRA comprando por un lado a buen ritmo hoy y por el otro tuvimos al Tesoro vendiendo la semana pasada, sumado a la presencia notoria del Gobierno en la curva DL, en donde vendió bastantes títulos DL para brindar cobertura cambiaria", agregó.