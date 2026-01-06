El BCRA retomó la compra de dólares tras 9 meses y sumó u$s21 millones a las reservas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó este lunes 5 de enero su primera compra de divisas en el Mercado Libre de Cambios, por un total de u$s21 millones en el segundo día hábil del nuevo régimen de bandas cambiarias, como parte de la “fase 4” del programa monetario, con el objetivo de acumular reservas. El dato llamativo es que para ver compras del organismo habría que retrotraerse al 1 de abril del año anterior, la última vez que pudo concretarlo.

La operación permitió que las reservas internacionales de la entidad financiera subieran y cerraran en u$s43.400 millones, según lo detallaron desde el organismo.

El Tesoro aceleró la compra de Reservas con vistas a cubrir los vencimientos de enero 2026

Se trató de la primera adquisición de dólares del BCRA desde el 1 de abril de 2025, cuando había sumado u$s53 millones, lo que implica que pasaron poco más de nueve meses sin compras directas en el mercado.

Cabe recordar que, a partir del nuevo esquema, el organismo que preside Santiago Bausili tiene limitada su intervención: solo puede adquirir hasta el 5% del volumen total operado en cada jornada cambiaria.

En el régimen anterior, cuando las bandas de flotación se actualizaban a un ritmo del 1% mensual, el Banco Central estaba habilitado a comprar divisas únicamente si el tipo de cambio alcanzaba el límite inferior de la banda.

Qué dice el nuevo programa monetario

A mediados de diciembre, el Banco Central anunció la “fase 4” del programa monetario, en la que uno de los pilares centrales es la acumulación de reservas mediante “un programa consistente”.

“El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. El BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”, señaló la autoridad monetaria.

En ese marco, el organismo explicó que se prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual al 4,8% del PBI para diciembre del año próximo, lo que permitiría comprar alrededor de u$s10.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos.

Por qué el Gobierno busca acelerar la acumulación de reservas en 2026

Ese monto podría escalar hasta u$s17.000 millones si la demanda de dinero se incrementa hasta el 1% del PBI, según las proyecciones oficiales difundidas por el propio Banco Central.

Contexto cambiario y movimientos del mercado

Desde principios de enero, las bandas cambiarias comenzaron a ajustarse en función del último dato disponible del INDEC, lo que dio lugar a la implementación de un mecanismo de compras de divisas orientado a fortalecer la posición externa del Central.

En paralelo, analistas financieros aseguraron que el Tesoro Nacional habría vendido dólares con el objetivo de mantener el tipo de cambio alejado de la banda superior del sistema. En ese contexto, el dólar mayorista cerró a $1.470, ubicándose a $62,69 o 4,3% del techo vigente, fijado en $1.532,69.

Nicolás Borra: “El mercado va a mirar puntualmente la acumulación de reservas”

El consultor financiero Christian Buteler sostuvo en su cuenta oficial de la red social X que el Ministerio de Economía “continúa vendiendo, a pesar de tener que pagar u$s4.200 millones el viernes y no tenerlos, también se vendieron bonos dollar linked”.

Según estimaciones privadas, de esos compromisos con Globales y Bonares, unos u$s3.700 millones estarían en manos de bonistas y los u$s500 millones restantes en poder de dependencias del sector público. De acuerdo al último dato disponible, el Tesoro contaba con u$s1.963,48 millones depositados en cuentas del Central al 29 de diciembre.

GZ / lr