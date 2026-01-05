Tosi sobre el balance cambiario: “Si tomamos el acumulado del 2025, pasamos a un pequeño déficit de USD 750 millones”

El ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, dialogó con Canal E e hizo hincapié en los últimos datos del balance cambiario y que el dólar en Argentina volvió a encender las alertas entre los analistas por el fuerte drenaje de divisas que se registró tras la apertura del cepo.

Ramiro Tosi precisó que el balance cambiario “volvió a dar negativo en noviembre”, aunque aclaró que el déficit fue menor al de octubre. En el acumulado del año, detalló que, “si vos tomás todo el acumulado del 2025 hasta noviembre, de nuevo pasamos a un pequeño déficit de 750 millones de dólares”.

A qué le está prestando atención el mercado

Sin embargo, el dato que más preocupa al mercado es otro. “El dato más relevante es lo que se llama la formación de activos externos netos, que es básicamente cuántos dólares compran los individuos, ahora que está liberado el cepo”, explicó. En ese punto, subrayó que, “si vos mirás todo el año 2025, tenés un récord de 30.517 millones de dólares, el monto más alto desde que el Banco Central tiene datos desde el 2003”.

Según Tosi, este fenómeno supera incluso a episodios previos. “El peor año había sido el 2019, que fueron 27.500 millones”, recordó, y destacó: “Vamos a terminar el 2025 con un drenaje de dólares producto de la apertura del cepo”.

Cuántos dólares necesitará el Banco Central para afrontar la deuda

En relación con la deuda, detalló las necesidades financieras del Estado. “Este año estás más o menos en 26.500 millones de dólares de necesidades de dólares para pago de deuda y el año que viene estás alrededor de los 28.000”, explicó, al sumar vencimientos del Tesoro, del Banco Central y de las provincias.

Para cubrir ese faltante, el entrevistado señaló que será clave generar oferta genuina de divisas. “Es clave que empiece a generarse oferta de dólares, ya sea por Vaca Muerta, por las inversiones que se anunciaron en el RIGI, más el crecimiento del resto de las exportaciones”, afirmó.

Asimismo, comentó que la contracara de la compra récord de dólares fue el aumento de los depósitos. “Ahora tenés un nivel de depósitos en dólares récord”, explicó, y agregó que parte de esos fondos “lo pudieron aprovechar las empresas que fueron colocando en el mercado local de capitales emisiones de obligaciones negociables”.