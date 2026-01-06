Menos percepciones del 30% y más facilidades fiscales: qué cambia para los contribuyentes en 2026

El inicio de 2026 llega con menos percepciones impositivas sobre los consumos en dólares y con un escenario más simple para los contribuyentes. Así lo explicó la tributarista Elisabet Piacentini, en diálogo con Canal E, quien detalló por qué este año habrá menos devoluciones del 30% y cuáles son los puntos clave para no perder dinero frente al fisco.

“Hay muchas menos percepciones para pedir porque se generalizó el pago de la tarjeta directamente con dólares”, señaló Piacentini. Según explicó, el levantamiento del cepo y la mayor facilidad para acceder a dólares permitió que muchos contribuyentes paguen sus consumos en moneda extranjera desde la caja de ahorro en dólares, evitando así el recargo del 30%.

“Hoy es muy fácil desde el home banking pagar la parte en dólares con dólares y la parte en pesos con pesos”, remarcó, destacando que esta operatoria antes requería trámites presenciales y ahora se volvió cotidiana. Como resultado, “hay menos para pedir de devolución en esta época del año”, afirmó.

Cómo pedir la devolución de percepciones en ARCA

Pese a que los montos son menores, Piacentini recomendó iniciar el trámite lo antes posible. “El pedido se hace en la página de ARCA y todavía es mes a mes”, explicó, detallando que cada período debe cargarse individualmente (por ejemplo, 202501 para enero).

Además, subrayó un incentivo clave: “Cuando te lo devuelven, te lo devuelven con intereses, casi un 3% mensual, que corre desde el día que lo pedís”. Por eso, aconsejó no demorar el trámite, aun cuando diciembre todavía no esté habilitado.

La especialista marcó tres requisitos esenciales para evitar rechazos: “Primero, cancelar cualquier deuda en ARCA; segundo, hacer el trámite mes a mes; y tercero, declarar el CBU para que sepan dónde depositar la plata”.

Monotributo, simplificación y dólares “del colchón”

Enero también es un mes clave para los monotributistas. “Es el mes de la recategorización y va a empezar a partir del día 20”, indicó Piacentini. El plazo se extiende hasta el 5 de febrero y la nueva cuota se pagará desde el 20 de ese mes. “En enero no hay aumento, pero en febrero sí”, aclaró.

Sobre el funcionamiento de ARCA, la tributarista reconoció avances: “Trataron de facilitar muchísimas presentaciones; hoy hay menos declaraciones juradas”, mencionando como ejemplo el IVA Simple. También destacó la prórroga de un beneficio clave para pymes: “Se extendió hasta el 30 de marzo un plan de pagos de 60 cuotas, que es muy importante”.

Finalmente, se refirió al ingreso de dólares no bancarizados. “La gente ya empezó a consultar”, afirmó, y advirtió que mantener ahorros fuera del sistema implica una pérdida real: “Si tengo dólares guardados sin invertir, estoy perdiendo plata mes a mes”.

