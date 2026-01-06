Inocencia fiscal y bancos: por qué los dólares “del colchón” todavía no ingresan al sistema

La recientemente sancionada ley de inocencia fiscal busca incentivar a los contribuyentes a incorporar al sistema productivo dólares atesorados fuera del circuito formal. Sin embargo, según explicó el tributarista Marcelo Rodríguez, en diálogo con Canal E, existen vacíos normativos que generan cautela en las entidades financieras.

“La ley trae una serie de beneficios para que los contribuyentes puedan incorporar dólares al sistema productivo”, señaló, al destacar cambios en Ganancias, declaraciones juradas simplificadas y umbrales de la ley penal tributaria.

No obstante, Rodríguez remarcó que la normativa no modifica la ley penal cambiaria ni la ley de lavado de activos, lo que obliga a los bancos a seguir solicitando justificación del origen de los fondos. “Hoy ninguna norma dispensa al banco de preguntarle al contribuyente de dónde sacó el dinero que ingresa al sistema financiero”, afirmó.

Bancos, controles y un “cabo suelto” legal

El principal obstáculo, explicó, es la imposibilidad práctica de acreditar el origen de fondos no declarados. “El contador hoy se ve incapacitado de certificar el origen porque el dinero no está declarado en ningún lado”, sostuvo. Esta situación genera un “cabo suelto” entre el espíritu de la ley y las obligaciones regulatorias impuestas por el Banco Central y la UIF.

Rodríguez fue especialmente crítico con la idea de que el Banco Nación esté exento de estos controles. “No podemos asesorar a contribuyentes basándonos en un tuit del ministro de Economía”, advirtió, y agregó que “hay que esperar una reglamentación clara del Banco Central para que esto funcione”.

Menor presión fiscal y caída de la recaudación

En otro tramo de la entrevista, el tributarista analizó la caída de la recaudación tributaria por quinto mes consecutivo, medida en términos reales. “Ha habido una reducción del 1,1% de la presión fiscal sobre el PBI”, explicó, calificando el dato como “auspicioso”.

Entre los factores que explican esta baja mencionó la reducción de derechos de exportación, la derogación del impuesto PAIS, los cambios en Bienes Personales y la menor actividad en consumo masivo. “Es bastante natural que la recaudación baje cuando se reduce la carga fiscal y el consumo está flojo”, concluyó.