Se firmaron los primeros contratos de concesión de rutas del corredor Mercosur a privados

Este martes 6 de enero se formalizó la firma de los contratos sobre la concesión de 741 kilómetros de rutas que permiten a empresas privadas la explotación, administración y mantenimiento correspondientes a los Tramos Oriental y Conexión, que integran la Etapa I de la Red.

“Estos kilómetros son parte del corredor del Mercosur, que facilita el comercio con Brasil y Uruguay y conecta pasos fronterizos estratégicos. Además, incluyen el Puente Rosario-Victoria sobre el Río Paraná, que está cerca del acceso a puertos y centros productivos del Gran Rosario, lo que va a potenciar las exportaciones y la logística”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo.

Y añadió: De esta manera, se concreta el primer paso hacia una red vial moderna de más de 9.000 km concesionados, que reducirá costos para el sector productivo y permitirá reemplazar un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro.

Empresas y rutas

Desde este miércoles 7 de enero, la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. tomará posesión del Tramo Oriental, que ahora se llamará Autovía del Mercosur, comprendida por las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.

Por su parte, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A., se hará cargo Tramo Conexión, en adelante Conexión Alto Delta, encargándose del Puente Rosario–Victoria (RN 174), que conecta las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.

“El nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios”, señalaron desde Economía.