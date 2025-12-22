El analista internacional, Alberto Ruskolekier, en contacto con Canal E, se refirió al acuerdo Mercosur–Unión Europea, el cual volvió a quedar en suspenso tras la falta de consenso entre los países del bloque europeo.

Alberto Ruskolekier contextualizó la magnitud del acuerdo frustrado: “Cuando hablamos de Unión Europea estamos hablando de un territorio de 450 millones. Hablamos de Mercosur, hablamos de un territorio que aglutina 260 millones, o sea el eventual mercado común que finalmente no fue firmado, hubiera abarcado a 710 millones de personas, un mercado enorme”.

La resolución de posponer el acuerdo no sorprendió

Sin embargo, advirtió que el desenlace no fue sorpresivo: “No fue una gran sorpresa tampoco que no se haya firmado porque muchas personas y muchos analistas habíamos señalado las reticencias que tenía no solamente Francia, respecto de este tratado”.

Uno de los puntos centrales fue el impacto en el sector agropecuario europeo. “El tratado de libre comercio entre Unión Europea y Mercosur implicaba por ejemplo obviamente barrer este arancel externo común que en algunos casos llega al 35%”, explicó Ruskolekier, y detalló que esto habilitaba exportaciones masivas desde el Mercosur: “Argentina podía mandar carne, aves, azúcar, etanol, etc. Entonces esto entraba en coalición total y absoluta con estos agricultores”.

Fuerte oposición de Francia a la firma del tratado

Asimismo, subrayó el peso político del campo francés: “Cuando hablamos de Francia estamos hablando de un país que los agricultores tienen un lobby muy pero muy poderoso y se veían totalmente amenazados por esta irrupción del tratado”.

Además de Francia, otros países también se opusieron. “Otro país que también votó en contra fue Italia”, indicó el entrevistado. Sobre la misma línea, agregó: “Pero también votó en contra Países Bajos y Bélgica”. Entre los argumentos, mencionó que, “los estándares de producción no eran los compatibles con la Unión Europea”, y que “había una deforestación del Amazonas por parte de Brasil, esto entraba en coalición con las normas ambientales”.

Por otro lado, explicó la interna europea: “La Unión Europea tiene un producto bruto de 20 trillones”. Sin embargo, aclaró que, “3 países de la Unión Europea representan el 50%, 3 países. Italia, Francia y Alemania”.