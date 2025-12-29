Desde el sector cárnico reclaman "políticas públicas de largo plazo" para generar previsibilidad

En el cierre de 2025, el debate sobre el supuesto “boom ganadero” volvió a escena al calor de los precios, la menor oferta y un comercio exterior atravesado por tensiones globales. Para Georges Breitschmitt, presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), la discusión no debería centrarse en adjetivos: lo que se ve hoy es el resultado de decisiones tomadas mucho tiempo atrás en una actividad que, remarcó, “no conoce tiempos políticos”.

En una entrevista con Canal E, el titular del IPCVA planteó que 2025 fue un año con señales favorables para el productor, pero también con desafíos concretos: volatilidad geopolítica, demoras por medidas comerciales, dependencia del mercado chino y la necesidad de construir previsibilidad para recuperar stock y mejorar indicadores productivos. “Guardemos un poco la calma”, pidió, y resumió el reclamo central del sector: “Necesitamos esas políticas públicas de largo plazo, donde no se cambien las reglas de un día para el otro”.

“Boom ganadero” y oferta: una mejora para el productor, pero con el pedido de previsibilidad

Breitschmitt reconoció que durante el año circularon rótulos como “boom” o “revolución”, aunque propuso leer la coyuntura con perspectiva. “Lo que está pasando hoy es producto de decisiones tomadas mucho tiempo atrás, años”, señaló, y explicó que el escenario actual se refleja en una variable clave: la falta de oferta. Según su visión, esa menor disponibilidad es la que “presta” condiciones para que aparezcan los calificativos optimistas que se escucharon en 2025.

Aun con ese contexto, el presidente del IPCVA evitó la euforia y volvió sobre un punto recurrente: sin reglas estables es difícil sostener procesos largos. “Darle previsibilidad al productor” es, para el dirigente, el factor que permite invertir, retener hacienda y planificar. Y marcó una diferencia con otras actividades: en ganadería, cuando un productor sale del sistema, volver no es simple, porque los ciclos biológicos requieren tiempo y continuidad.

El cambio climático reciente también jugó un rol. Breitschmitt destacó que el país dejó atrás la sequía y que hoy “tenemos pasto”, algo que impacta directamente en la posibilidad de producir con menor presión de costos alimenticios. En esa línea, explicó que con más disponibilidad forrajera el productor puede aguantar algo más la venta, agregando kilos a pasto —“los kilos siempre más baratos”—, en contraste con los momentos críticos en los que la falta de comida obliga a vender antes.

Exportaciones de carne: China concentra el volumen y la geopolítica condicionó el año

Consultado por los datos recientes de exportaciones —con caídas intermensuales e interanuales en volumen, pero con mejor desempeño en valores— Breitschmitt planteó que la explicación tiene dos “aristas”: por un lado, la geopolítica mundial y, por otro, la situación biológica-productiva tras la salida de la sequía. Enumeró factores que atravesaron 2025: “guerras comerciales”, aranceles de Estados Unidos, una salvaguardia en China y el debate por deforestación en Europa, además de la recomposición de precios a lo largo del año.

El dirigente describió que el primer tramo del año tuvo frenos por la incertidumbre: “se frenaron un poco todo lo que fueron los embarques, esperando qué pasaba”, dijo, y ubicó ese impacto especialmente en el primer trimestre y primer semestre. Luego, con cierta normalización, los precios se fueron recomponiendo, aun cuando siguieron pendientes definiciones relevantes en distintos frentes.

En cuanto a mercados, Breitschmitt insistió en dimensionar el peso del consumo interno y el patrón exportador: “Argentina el 70-80% se consume internamente” y el 20-30% se exporta según el año. Dentro de ese porcentaje exportado, remarcó una concentración marcada: “siempre el 70% va a China”.

La explicación, según el titular del IPCVA, es que China se lleva principalmente volumen y producto con lógica de commodity, asociado a elaboraciones y consumo que tolera viajes largos: recordó que el flete demora alrededor de 60 días y que la carne viaja congelada. En cambio, ubicó a Europa, Israel y otros destinos de alto valor como mercados que pagan mejor, aunque absorben menos volumen. Sobre Estados Unidos, lo describió como un mercado de valor “intermedio”, con potencial de crecimiento en función de cupos y condiciones de acceso.

El IPCVA, señaló, trabaja en coordinación con Agricultura y Cancillería porque los acuerdos dependen de trámites y decisiones oficiales. En esa agenda, mencionó que Oriente Medio aparece como una ventana atractiva de alto valor y anticipó presencia institucional en una feria en Dubái hacia fines de enero. También señaló el interés en Corea y Japón, donde las menudencias tienen demanda, y habló de la posibilidad de avanzar en un acuerdo con China para exportar menudencias de forma directa, un punto que —según dijo— está “a poquitos casilleros de firmarse”.

Mercosur–Unión Europea, ambiente y precios en góndola: qué espera el IPCVA para 2026

Sobre el acuerdo Mercosur–Unión Europea, Breitschmitt lo definió como un tema “complejo” y recordó la larga historia de negociaciones: “venimos hace cuántos años”, respondió, y coincidió cuando se mencionó un horizonte de más de dos décadas. En su análisis, existe un componente político y de percepción de amenaza del lado europeo, además de discusiones internas en la UE vinculadas a burocracia y exigencias ambientales. Incluso citó ejemplos de tensiones regulatorias en Europa, asociadas a emisiones y producción, para describir un clima que complica consensos.

En esa misma línea, cuestionó iniciativas que buscan cargar impuestos por emisiones de metano al ganado vacuno y las enmarcó en discusiones que “meten al medio a la producción”. Para el presidente del IPCVA, el productor busca producir “eficientemente” y con cuidado ambiental, y muchas veces termina atrapado en debates que no reflejan la realidad productiva.

La eficiencia, para Breitschmitt, es un eje ineludible si el objetivo es crecer sin depender únicamente del aumento de stock. Planteó medidas rápidas: mejorar índices de preñez y meterle más kilos a las cabezas existentes. Pero para recuperar cabezas en serio, insistió con un horizonte de estabilidad: “por 10 años… no te voy a cambiar las reglas de juego”, ejemplificó, y recordó que todavía no se recuperaron “esas 10 y 15 millones de cabezas que perdimos”.

También vinculó el momento macro con señales de orden: destacó la importancia de contar con un presupuesto 2026 y una “ley de inocencia fiscal” como herramientas de previsibilidad. “La ley más importante” —sostuvo— es la que permite saber con qué ingresos se cuenta y evitar “desprolijidades”. Y sumó una idea práctica: con inflación más controlada, reaparecen condiciones comerciales que habían desaparecido, como pagar insumos en 30 o 60 días, aunque advirtió que los márgenes siguen siendo chicos y los costos, grandes.

En el mostrador, el dirigente proyectó un comportamiento estacional: dijo que fin de año suele traer un leve aumento por fiestas y por la mayor demanda de cortes típicos. Mencionó que, entre quincenas de noviembre y diciembre, se observó un alza “del orden del 10%”, y citó como referencia “unos 15.500 pesos por kilo”. Su expectativa es que enero y febrero muestren cierta baja y que marzo vuelva a empujar, atado a la dinámica de oferta.

Finalmente, al hablar de la faena y la retención, consideró que ciertas medidas que entran en vigencia el 1° de enero pueden favorecer un ordenamiento, y apuntó a un comportamiento esperado: con alimento disponible y previsibilidad, “lo más difícil es lograr el ternero” y “lo más fácil es ponerle kilos”.