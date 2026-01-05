El precio del crudo registró bajas superiores al 1% luego de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro y del anuncio de Washington sobre su interés en explotar los recursos petroleros del país. El mercado descuenta una menor probabilidad de sanciones prolongadas y una eventual reapertura de la oferta venezolana.

Este lunes 5 de enero, ños mercados descuentan una reapertura petrolera venezolana y el crudo baja, en tanto la OPEP+, organización formada por los países productores de petróleo, decidió mantener sin cambios su nivel de producción de crudo al menos hasta abril y evitó reaccionar a la detención de Nicolás Maduro.

Dos Buques de Chevron descargaron petróleo venezolano en EE.UU. pese al bloqueo

Hacia las 09:05 GMT, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en marzo retrocedía 1,12%, hasta ubicarse en US$60,07, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, bajaba 1,22%, hasta US$56,62 por barril para entrega en febrero.

Menor riesgo de sanciones y expectativa de mayor oferta

Tras la captura de Maduro, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, manifestó su disposición a trabajar con la administración de Donald Trump y abogó por una relación “equilibrada y respetuosa” con Estados Unidos, un mensaje que fue leído por los mercados como una señal de distensión.

“Esto reduce el riesgo de un embargo prolongado sobre las exportaciones de petróleo venezolano, que podrían volver a circular libremente fuera del país”, explicó SEB, a través de su analista Bjarne Schieldrop.

La expectativa de que parte del crudo venezolano vuelva al mercado internacional presionó a la baja los precios, aun cuando el impacto inmediato en volúmenes sea limitado.

Venezuela, un país con grandes reservas, pero producción limitada

Venezuela cuenta con una de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero su producción actual se mantiene en niveles bajos, cercanos al millón de barriles diarios, muy por debajo de su potencial histórico que se proyecta podría ser el triple.

Según Global Risk Management, aumentar significativamente la producción no será un proceso inmediato. “Las necesidades de inversión son enormes y el desarrollo llevará años”, advirtió el analista Arne Lohmann Rasmussen.

En ese contexto, el mercado interpreta que el efecto principal del cambio político es la reducción del riesgo geopolítico y no tanto un aumento inmediato de la oferta, aunque ese factor resulta suficiente para generar presión bajista en los precios del crudo.

La OPEP+ mantiene la oferta estable y refuerza el sesgo bajista del petróleo

En paralelo al impacto geopolítico de Venezuela, la alianza petrolera OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, confirmó este domingo que mantendrá sin cambios el nivel de su oferta de crudo al menos hasta abril, pese a las turbulencias generadas por la intervención de Estados Unidos en Caracas.

La decisión surgió de una breve teleconferencia entre los ministros de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según informó la OPEP desde su sede en Viena. Estos ocho países habían aplicado recortes voluntarios de producción desde 2023 para sostener los precios, pero comenzaron a revertirlos gradualmente a partir de abril de 2025.

Entre abril y diciembre, el aumento acumulado de la oferta ascendió a unos 2,9 millones de barriles diarios, equivalentes a cerca del 2,8% de la producción mundial. Aún resta liberar algo más de un millón de barriles diarios para completar el desmantelamiento total de los recortes voluntarios, aunque en noviembre el grupo decidió pausar las subas mensuales durante el primer trimestre de 2026, una medida que ahora fue ratificada.

“Los países continuarán monitoreando de cerca las condiciones del mercado y mantendrán plena flexibilidad para suspender o revertir los ajustes voluntarios si fuera necesario”, señalaron los ministros en su comunicado conjunto. El próximo encuentro para reevaluar la estrategia está previsto para el 1 de febrero.

La combinación entre expectativa de mayor oferta global, reapertura potencial del petróleo venezolano y una demanda que no termina de acelerar refuerza la presión bajista sobre los precios, que ya cerraron 2025 con una caída cercana al 20% anual, la mayor desde 2020 tanto para el Brent como para el WTI.

Fuente: AFP

LR