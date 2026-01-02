Perú estudia dividir activos de Petroperú tras pérdidas millonarias

El gobierno de Perú está explorando la posibilidad de dividir los activos de su atribulada petrolera estatal, entre ellos una nueva refinería valuada en miles de millones de dólares que está generando pérdidas.

El presidente José Jerí hizo el anuncio mediante un decreto publicado menos de dos horas antes de la medianoche de la víspera de Año Nuevo en el sitio web oficial del gobierno. Los críticos calificaron el plan como una privatización riesgosa, y algunos ahora buscan la destitución de la ministra de Economía de Jerí.

Petróleos del Perú SA se ha convertido en una carga constante para las finanzas públicas, ya que en los últimos años requirió alrededor de 17.000 millones de soles (US$5.000 millones) en paquetes de rescate.

El decreto podría ser el intento más ambicioso hasta ahora para reestructurar la empresa, que ha tenido dificultades para cumplir con sus obligaciones de deuda sin ayuda estatal. El texto solo menciona una reestructuración de activos, pero no aborda las obligaciones de deuda de la compañía, que totalizan unos US$5.450 millones, según S&P.

Petroperú tiene una “incapacidad estructural para generar liquidez a partir de sus operaciones”, señala el decreto. Agrega que la empresa contaba con apenas 66 millones de soles en efectivo a octubre. Jerí llegó al poder en octubre y ha tenido problemas para encontrar liderazgo para Petroperú, al nombrar a tres presidentes del directorio en tres meses.

La legisladora opositora Heidy Juárez Calle redactó una moción para censurar a la ministra de Economía, Denisse Miralles, por la propuesta, lo que podría derivar en su destitución, según un reporte del diario La República.

El borrador sostiene que el decreto es ilegal porque no fue considerado previamente por el Congreso de Perú, y que asigna de manera indebida fondos, como unos 384 millones de soles para pagar despidos de trabajadores y para la futura gestión de los activos transferidos. También responsabiliza a Miralles por declaraciones que han afectado el valor de los bonos soberanos del país, señala el diario.

Si cuenta con el apoyo de una mayoría en el Congreso, la moción obligaría a Miralles a renunciar.

La mayoría de los problemas de Petroperú están relacionados con la construcción de la refinería de Talara, de US$6.000 millones, que abrió en 2023 con sobrecostos y tras años de retrasos. Petroperú emitió bonos en los mercados internacionales para financiar la obra.

Según el decreto, la agencia estatal de promoción de la inversión privada ProInversión podrá segregar la refinería de Talara y otros activos no identificados en unidades de negocio separadas. Sin embargo, no especifica qué se hará con esas nuevas unidades.

El decreto también autoriza la transferencia de 240 millones de soles a Petroperú.

