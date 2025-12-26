Continúan los asesinatos de periodistas en Perú: murió un conductor de TV baleado

El periodista peruano, Mitzar Castillejos, que había sido baleado por sicarios, falleció este viernes luego de una infructuosa lucha de los médicos por salvarlo en el hospital de Lima. Con Castillejos, han sido cuatro los periodistas asesinados este año en Perú.

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) denuncia que su caso reafirma un patrón de violencia en el país contra la prensa, que intenta investigar a sectores de poder locales y regionales, que a su vez tratan de lograr impunidad limitand la libertad de expresión.

Castillejos, de 34 años, fue atacado a balazos el 12 de diciembre hace unos días, cuando salía de su casa en la localidad de Aguaytía, región de Ucayali. Se dirigía a Radio Latín Plus donde conducía un noticiero. Tras dos semanas de internación falleció debido a las graves heridas que le produjeron el tórax y el abdomen.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Protestas y violencia en Perú contra el nuevo gobierno de José Jerí: un muerto y 103 heridos

Su muerte se suma a la del reportero del medio digital Kamila TV, Fernando Núñez, quien fue acribillado a principios de diciembre cuando volvía de una cobertura de prensa en la región norteña de La Libertad.

De la misma forma, el periodista Gastón Medina de la región de Ica fue asesinado de 11 disparos en enero de este año y Raúl Celis fue baleado por una banda de desconocidos cuando se encontraba dentro de un vehículo, yendo a grabar su programa radial, en el distrito de Iquitos en mayo.

La Asociación Nacional de Periodistas apunta contra el poder local

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) exigió una "sanción ejemplar para los responsables del asesinato", a la vez que instó a la Fiscalía de Derechos Humanos y la Policía Nacional del Perú que investiguen con celeridad para que el crimen no quede impune.

“Como se recuerda, el 12 de diciembre dos sujetos le dispararon a quemarropa cuando salía de su domicilio rumbo a conducir su programa informativo en Radio Latín Plus 107.7 FM. Tras el atentado, el hombre de prensa fue llevado al centro de salud en Aguaytía, luego trasladado al hospital de Tingo María y finalmente referenciado al hospital María Auxiliadora, en Lima, donde falleció”, señaló la ANP en un comunicado.

La Justicia procesó a Héctor Guerrero, el gendarme que le disparó a Pablo Grillo

“Mitzar, de acuerdo con información recogida por la ANP en la localidad, venía realizando denuncias públicas sobre presuntas irregularidades en la gestión municipal de la provincia de Padre Abad, lo que refuerza la necesidad de investigar el ataque considerando su labor informativa como una línea prioritaria”, indicó la asociación..

“Este deceso constituye el segundo asesinato en el mes y el cuarto en el culminante 2025, lo que ratifica que ha sido un año nefasto para el ejercicio de la libertad de prensa en el Perú. Los cuatro periodistas asesinados eran de regiones e investigaban al poder local o regional, lo que evidencia un patrón preocupante para la actividad informativa”, agregó la asociación.

LM

