Presentan tres mociones contra Dina Boluarte y crece la posibilidad de destitución

Junto a una escalada de violencia y reclamos por la inseguridad, este jueves se presentaron hasta tres mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte en el Congreso peruano. Los proyectos fueron anunciados por Renovación Popular, Podemos Perú y la Bancada Socialista, que señalan la supuesta “incapacidad moral” del Ejecutivo para enfrentar al crimen organizado y la extorsión que afectan al país.

El giro más relevante provino de Fuerza Popular: la bancada liderada por Keiko Fujimori anunció que respaldará cualquier moción para destituir a Boluarte por “incapacidad moral”, al considerar que existe una crisis de seguridad y falta de liderazgo. En su comunicado, el partido sostuvo que, aunque resten pocos meses para concluir el mandato, no pueden permitir “ni una víctima más” y llamó a iniciar “una nueva etapa de gobernabilidad, orden y esperanza”.

Crece la posibilidad de destitución a Dina Boluarte.

Los promotores señalaron además que, si se confirman adhesiones, una moción podría reunir alrededor de 98 votos sobre 130, cifra que representaría 12 votos más de los necesarios para cesar a la mandataria. En paralelo, el marco legal utilizado por los impulsores de la medida establece que para aprobar la vacancia se requieren 87 votos de los 130 congresistas, y que una moción debe contar antes con al menos 33 firmas para entrar en debate.

La presentación llegó horas después del ataque armado contra el grupo musical Agua Marina, que dejó cinco heridos y fue señalado por diversos dirigentes como un ejemplo de la incapacidad del Gobierno para garantizar seguridad ciudadana. En el contexto de protesta social también se reportó que la policía impidió que conductores llegaran al Congreso con sus colectivos vacíos durante un paro de transporte contra la extorsión a las empresas.

Una moción podría reunir alrededor de 98 votos sobre 130.

Renovación Popular fue la primera en anunciar la moción, con el respaldo de legisladores que dijeron que podrían reunir las 33 firmas necesarias; Podemos Perú y la Bancada Socialista presentaron iniciativas similares, y un documento difundido por el legislador Guido Bellido cuenta, por ahora, con 23 firmas. Mientras tanto, la presidenta enfrenta una imagen pública deteriorada (la nota original mostró cifras de aprobación en torno al 3%) y el proceso se desarrolla a menos de un año de las elecciones generales de 2026.

Pulso partidario y mensajes públicos

Renovación Popular, liderado por figuras cercanas al alcalde y precandidato Rafael López Aliaga, anunció que iniciará la recolección de firmas para formalizar la vacancia y pidió que la presidenta “venga a responder” por la violencia que, según su diagnóstico, provoca muertes diarias en el país.

Podemos Perú, cuya conducción está asociada al también precandidato José Luna, publicó en redes un llamado: “¡Vacancia ya! Perú denuncia que el Gobierno ha claudicado ante los sicarios y extorsionadores. Exigimos la vacancia presidencial”, y Luna confirmó en su cuenta de X (ex Twitter) que su partido impulsará la medida por la “incapacidad” del Ejecutivo para enfrentar la violencia y la extorsión.

La Bancada Socialista, por su parte, vinculó su moción al atentado contra Agua Marina y cuestionó la “indiferencia e incapacidad” del Gobierno frente a la inseguridad. El parlamentario Alfredo Pariona dijo que, ante “niveles altos de corrupción” y un gabinete que “no da la talla”, se vieron “en la obligación de presentar una moción de vacancia”, cerrando su intervención con la frase: “Señora Dina Boluarte, hasta aquí llegaste”.

