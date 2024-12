La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se encuentra envuelta en un escándalo político luego de que su exprimer ministro, Alberto Otárola, confirmara que el año pasado la mandataria se sometió a una cirugía estética de nariz y no informó del procedimiento al Congreso.

Si bien Orátola aseguró que la mandataria no se ausentó de sus funciones y que no hubo vacío de poder porque la posición de vicepresidente está vacante, el hecho causó polémica en Perú porque no es la primera vez que Boluarte es acusada de ausentarse a su cargo por realizarse procedimientos estéticos.

La cirugía de Boluarte se dio a conocer este martes cuando el exprimer ministro declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso por el Caso Cofre, que investiga la responsabilidad de la presidenta en la fuga de Vladimir Cerrón, el político prófugo y líder del partido en el que militó la mandataria hasta 2022.

Dina Boluarte y Alberto Otárola en 2022

Durante su declaración, Otárola fue consultado por la ausencia de Boluarte a sus tareas entre los últimos días de junio y los primeros de julio de 2023, y el exfuncionario declaró que la presidenta “pasó por un procedimiento quirúrgico por un problema respiratorio” y que se mantuvo en contacto con ella durante el postoperatorio.

“No tenemos vicepresidentes. Tenemos un vacío legal, puede ser una buena razón para que se comience a legislar sobre este tema. Entiendo yo que no hubo ninguna ausencia de poder en ese momento, porque el procedimiento quirúrgico no tuvo mayores complicaciones”, aclaró el exfuncionario.

El cargo de vicepresidente está vacante porque Boluarte ejercía ese puesto cuando el expresidente Pedro Castillo fue destituido por el Congreso, el 7 de diciembre de 2022, luego de intentar dar un golpe de Estado.

En septiembre de este año, Boluarte se vio implicada en una polémica similar cuando se ausentó a su cargo durante un paro de transporte en medio de rumores de una intervención quirúrgica. En ese momento, el vocero presidencial Fredy Hinojosa desestimó las acusaciones.

Dina Boluarte replicaría el “plan Bukele” en Perú ante su bajo nivel de aprobación social

Boluarte habría cometido infracción constitucional

La oposición considera que la ausencia de Boluarte cometió una infracción constitucional al no informar el procedimiento ni delegar su cargo, lo que podría someterla a un procedimiento de destitución o de vacancia de la presidencia.

“Ella no puede dejar acéfalo el gobierno porque no tiene un vicepresidente”, dijo el congresista Carlos Zeballos, de Acción Popular, que explicó que puede haber “causal de vacancia” porque la presidenta no informó su intervención al poder Legislativo para activar la regla de sucesión o para autorizar el ejercicio de sus funciones por fuera del palacio de Gobierno.

Congreso de la República del Perú

A su vez, la oposición cuestionó que la presidenta pueda tomar decisiones importantes durante un descanso médico. “Que yo sepa, la presidenta no firmó ningún documento bajo la influencia de la anestesia”, contestó Orátola, que fue primer ministro de Perú desde diciembre de 2022 hasta marzo de 2024.

Según Juan Burgos, presidente de la comisión de Fiscalización e integrante de Podemos Perú, que Boluarte haya estado ausente en su cargo durante el procedimiento completo de una rinoplastia equivale a “diez horas en las que Perú no tuvo presidente de la República”.

Por su parte, el oficialismo minimizó la situación. Patricia Juárez, vicepresidenta del Congreso, consideró que el Legislativo está haciendo "una tormenta en un vaso de agua".

Dina Boluarte, que tiene mandato hasta julio de 2026, tiene una desaprobación que alcanza el 95%. Además de ser acusada de realizarse cirugías estéticas sin aviso al Congreso, este año fue investigada por la Fiscalía de la Nación por no haber declarado joyas y relojes Rolex entre sus bienes.

