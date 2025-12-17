Latam levanta un vuelo entre Argentina y Perú por una nueva tasa en el aeropuerto de Lima

Latam Airlines anunció la cancelación de los vuelos directos entre Tucumán y Lima, una conexión que había inaugurado apenas dos días antes y que marcaba el regreso del enlace aéreo entre ambas ciudades tras seis años. La compañía explicó que la medida responde a la reciente entrada en vigencia de una nueva tasa aeroportuaria en la capital peruana, que encarece los viajes con escala y afecta la sustentabilidad de varias rutas.

Según informó la filial peruana de la aerolínea, la operación quedará suspendida desde el 29 de marzo. El servicio estaba previsto con tres frecuencias semanales y había sido presentado como una apuesta para mejorar la conectividad del norte argentino y potenciar el turismo y la actividad económica regional.

Desde la empresa señalaron que más del 95% de los pasajeros que utilizaban este tramo viajaban en conexión hacia otros destinos internacionales. En ese contexto, la aplicación de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA), que establece un cargo de US$12 por pasajero en tránsito en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, terminó por volver inviable la ruta.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

LATAM podrá retomar la ruta sin escalas entre Buenos Aires y Miami por autorización del Gobierno

“La decisión es compleja, pero los pasajeros en conexión son clave para sostener vuelos de largo plazo”, indicaron desde Latam, al tiempo que advirtieron que la nueva tasa debilita el rol de Lima como hub regional frente a otros centros de conexión como Bogotá o Panamá, donde no se aplican cargos adicionales por transferencia y los tiempos de conexión son menores.

La aerolínea aclaró que ofrecerá a los pasajeros afectados distintas alternativas, como la devolución total del pasaje, la reprogramación del viaje o el traslado vía otros aeropuertos de la región.

El impacto de la medida no se limitaría a esta ruta. Latam adelantó que en 2026 también dará de baja otros servicios o directamente desistirá de lanzarlos, entre ellos vuelos hacia Orlando, Curaçao, Florianópolis, Guatemala y Belo Horizonte.

Año nuevo en Perú: los mejores lugares para comenzar el 2026

El CEO de Latam Group, Roberto Alvo, ya había advertido en octubre sobre las consecuencias de la nueva tasa durante un foro regional del sector aéreo. En esa ocasión, alertó que el encarecimiento de los costos llevaría a los pasajeros a evitar volar vía Lima y obligaría a las aerolíneas a revisar sus redes de rutas.

Desde la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) también cuestionaron la decisión. Su presidente, Peter Cerdá, remarcó que América Latina sigue siendo la región con mayor peso de impuestos y tasas en el precio final de los pasajes, con un promedio del 44%, muy por encima del estándar global.

Mientras tanto, Latam reiteró su disposición a dialogar con las autoridades y los actores del sistema aeroportuario peruano para buscar alternativas que permitan sostener la conectividad regional y preservar la competitividad de Lima como centro de conexiones en Sudamérica.

LB/DCQ