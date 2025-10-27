Córdoba nuevamente unida a San Pablo con vuelos diarios directos de LATAM

LATAM inauguró la nueva ruta directa entre el Aeropuerto de Córdoba y el Aeropuerto de San Pablo. La operación tendrá una frecuencia diaria (7 vuelos semanales) con horarios que conectan en los hubs de vuelos internacionales al hub de conexiones de LATAM en Guarulhos, ampliando las opciones de viaje entre Brasil y Argentina.

Con este nuevo vuelo, los clientes de Córdoba ahora pueden acceder fácilmente al centro de conexiones de LATAM en Guarulhos y, desde allí, a más de 50 destinos nacionales en Brasil y a más de 20 destinos internacionales en Sudamérica, América del Norte, Europa y África; mientras que los viajeros brasileños suman una nueva puerta de entrada en Argentina.

Frecuencias y horarios

Los lunes, miércoles, viernes y domingo, San Pablo – Córdoba: despega a las 08:00 y llega a las 11:35, mientras que el Córdoba – San Pablo: despega a las 12:35 y aterriza a las 15:35

En tanto los martes, jueves y sábados, San Pablo – Córdoba despega a las 13:00 y arriba a las 16:35 y el Córdoba – San Pablo despega 17:35 y aterriza a las 20:35.

Además de la nueva ruta a Córdoba, LATAM reanudó la ruta Río de Janeiro – Buenos Aires, la ruta estacional de invierno San Pablo – Bariloche y el vuelo Porto Alegre – Buenos Aires. Asimismo, anunció que pondrá en marcha otras dos rutas con vuelos directos entre ambos países: San Pablo – Rosario y Florianópolis – Buenos Aires. Con estos nuevos lanzamientos, la compañía alcanzará las 7 rutas directas entre Brasil y Argentina a principios de 2026.

Conectividad entre Argentina y Brasil

Este plan de expansión, que ya evidencia un sólido crecimiento de la conectividad entre Argentina y Brasil, se verá reforzado a partir de diciembre con la inauguración de dos importantes rutas internacionales. La compañía lanzará el esperado vuelo directo que conectará Buenos Aires con Miami, partiendo inicialmente desde Santiago de Chile y que ofrecerá a los pasajeros argentinos una alternativa sin escalas a uno de sus destinos favoritos en Estados Unidos.

Adicionalmente, se reactivará la ruta Tucumán – Lima con tres frecuencias semanales, posicionando a la provincia del norte argentino como un punto estratégico para la conexión con el resto del continente y el mundo.

Sobre el vuelo Córdoba – San Pablo, la gerente Comercial de LATAM en Argentina señaló:

“Esta ruta nos permitirá fortalecer nuestra posición en Argentina y, principalmente, conectar a la provincia de Córdoba con nuestros tres centros de conexión en Lima, Santiago y San Pablo. Córdoba es un mercado clave para nosotros, y este vuelo diario a San Pablo no solo facilita el turismo y los negocios con Brasil, sino que también abre la puerta a más destinos nacionales e internacionales”.