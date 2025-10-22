Este verano habrá vuelos desde Córdoba por el país desde $26.000 y por la región desde US$ 169

Anunciada por la compañía low cost como “una temporada épica”, desde el aeropuerto Ingeniero Taravella Flybondi operará 10 rutas, siete de ellas de cabotaje y tres internacionales que conectarán con Brasil y Paraguay. La compañía tendrá tres aviones radicados en la provincia, lo que la convierte en un hub estratégico en su red de operaciones y la segunda provincia con más vuelos. Los pasajes ya están disponibles en la web de Flybondi con tarifas promocionales de lanzamiento para cada una de las rutas.

Las nuevas rutas

Las nuevas rutas nacionales a partir de diciembre son:

Córdoba–Ushuaia: operará los días miércoles y domingo, a partir del 6 de diciembre, con tickets desde $119.999 final por tramo.

Córdoba–El Calafate: inicia el 10 de diciembre, los lunes y viernes con tickets desde $119.999 final por tramo.

Córdoba–Puerto Iguazú: retoma su operación el 4 de diciembre, con cuatro vuelos semanales (martes, jueves, sábado y domingo) y pasajes desde $44.999 finales por tramo.

Además, la provincia se conectará con dos países de la región, Brasil y Paraguay, consolidándose como un hub estratégico para la aerolínea.

Córdoba – Asunción: desde el 12 de diciembre, con cinco vuelos semanales (lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos) y tarifas desde USD 169 ida y vuelta.

Córdoba – Florianópolis: desde el 3 de diciembre, con cuatro vuelos semanales (miércoles, viernes y domingo) y tarifas desde USD 259 ida y vuelta.

Córdoba – Río de Janeiro: desde el 2 de diciembre, con 4 vuelos semanales (martes, jueves, sábado y domingo) y tarifas desde USD 248 ida y vuelta.

Las rutas que completan la propuesta de verano desde Córdoba suman un incremento en sus vuelos:

Córdoba – Buenos Aires: con cuatro vuelos diarios con tarifas desde $25.999 finales por tramo.

Córdoba – Bariloche: un vuelo diario con tarifas desde $39.999 finales por tramo.

Córdoba – Salta: un vuelo diario con tarifas desde $38.999 finales por tramo.

Córdoba – Neuquén: un vuelo diario con tarifas desde $38.131 finales por tramo.

Crecimiento en temporada

Recientemente Flybondi anunció su plan de crecimiento para la temporada de verano 2025-2026 en la que alcanzará un récord de 15.000 vuelos programados y proyecta transportar a más de 2,8 millones de pasajeros, lo que representa un incremento del 56% respecto al verano pasado.

Para hacerlo posible, incorpora 10 aviones, con modalidad ACMI —que implica un contrato de alquiler por aeronave, tripulación, mantenimiento y seguro— que le permitirán reforzar su oferta de vuelos entre diciembre y marzo.

Con este plan, la aerolínea consolida para el verano una red de 32 rutas nacionales e internacionales, reafirmando su compromiso de ampliar la conectividad aérea y contribuir al crecimiento del turismo y la economía del país.

Desde el inicio de sus operaciones en 2018, Flybondi ya transportó a más de 16millones de personas, de las cuales un 20% voló por primera vez en su vida,cumpliendo así con su propósito de democratizar el acceso al avión como medio de transporte.