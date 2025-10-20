Toda la oferta turística local, nacional e internacional en un solo lugar, el Centro de Convenciones

El sábado 1 de noviembre se realizará en el Centro de Convenciones la segunda edición de Mercado de Viajes, feria de turismo que organiza la Asociación Cordobesa de Agencias de Viaje (Acav), abierta al público y que mostrará todos los destinos, las ofertas turísticas en general, provinciales, nacionales, internacionales en un recorrido que ofrecerá gastronomía, shows, música, entretenimiento y sorteos.

Luego de una primera edición que superó todas las expectativas, con más de 2.000 asistentes y más de 150 expositores, entre agencias de viajes, empresas de asistencia al viajero, aerolíneas, hoteles y destinos de Argentina y del mundo, en esta segunda edición se espera superar –de acuerdo a las reservas y confirmaciones– esos números con participantes que mostrarán lo mejor de su oferta, para que todos puedan planear sus vacaciones con descuentos únicos y descubrir novedades pensadas para todos los perfiles viajeros: desde escapadas de fin de semana hasta aventuras internacionales.

Para conocer detalles de la feria, entrevistamos al presidente de Acav, Diego Obregón, en Punto y Aparte, de Punto a Punto Radio (90.7).

—¿Qué nos podés adelantar de esta segunda edición de Mercado de Viajes?

—Venimos nuevamente, de cara a la temporada, con la segunda edición de Mercado de Viajes, feria que que nació en 2024, ligada a nuestro emprendimiento de Workshop Turístico, que es el día de profesionales, y el año pasado hicimos la feria abierta al público para mostrar todo lo que son los destinos, las ofertas turísticas en general, provinciales, nacionales, internacionales y que pueda ver toda la oferta en un solo lugar durante un solo día.

Abierto al público de 12 a 21

El sábado 1 de noviembre abrirá a las 12 y hasta las 21, en el Centro de Convenciones para esta segunda edición de Mercado de Viajes. Esperamos al público que quiera llegarse, que podrá pasear, anhelar sus vacaciones y bueno ver toda como decía recién la gama de oferta turística de todo tipo.

—La información previa habla de más de 150 expositores; ¿de dónde son?

—Sí, es así. Son dos días en realidad. El primer día es el viernes 31 de octubre, que es el workshop de profesionales. Entonces, todo ese montaje de proveedores y operadores mayoristas y destinos, las agencias de viajes que hacen networking y se juntan a trabajar y a capacitarse durante todo el día viernes, se deja armado para abrir la feria al público el día sábado. Esos 150 expositores son de toda Argentina, de la provincia de Córdoba y también de destinos internacionales, como Cuba, Brasil, República Dominicana, entre otros. En cada edición se van incorporando más destinos; por ejemplo, para el año que viene ya nos confirmaron Colombia y Costa Rica también. La feria se viene agrandando de manera exponencial y aspiramos a que sea un recorrido típico cada año.

En esta edición estarán presentes del mercado local y nacional –entre otros– los receptivos de Córdoba, la hotelería,los circuitos, alojamientos, también del Sur (Río Negro, Neuquén, Esquel, Calafate), Salta, La Rioja, la ciudad de Buenos Aires.

Entrada y estacionamiento gratis

—Además de los stand y las propuestas turísticas, ¿qué otros atractivos tendrá la feria?

—A quienes vengan, tengan presente que el paseo les llevará dos o tres horas de recorrido, por lo menos. El circuito es bastante amplio e invitamos siempre que vayan con tiempo.

La entrada es libre, gratis, y el estacionamiento también es gratuito, pueden llevar el mate y pasear. Adentro hay un parque gastronómico y también en la explanada del Centro de Convenciones, donde podrán tomar y comer algo, escuchar música.

Además, para quienes no cuentan con movilidad propia, les ofrecemos traslado gratuito desde el centro: al frente del Patio Olmos, de la explanada de la explaza Vélez Sarsfield, a partir del mediodía saldrán buses turísticos de doble piso que harán las veces de paseos hasta la feria y después podrán regresar al centro.

—Diego, no queremos dejar pasar la oportunidad de consultarte cómo viene la temporada, cómo se está trabajando de cara al verano.

—Es una pregunta recurrente en esta época, la gente empieza a anhelar o pensar en viajar y hay mucho movimiento de consultas. Quizás esta semana, previa a las elecciones legislativas, hay un poco de freno, de parate, en la toma de decisiones, pero las consultas no decaen, sigue habiendo mucho movimiento en eso. Somos optimistas, creemos que se verá reflejado en las reservas y las ventas.

La nueva FIT cordobesa

—Teniendo en cuenta que la Feria Internacional de Turismo (FIT) nació en Córdoba y luego se trasladó a Buenos Aires, ¿podríamos imaginar que Mercado de Viajes llegará a ser una nueva FIT cordobesa?

—Bueno, no lo quise decir yo para no herir susceptibilidades, pero sí, así fue. Y ahora sí, claro, Mercado de Viajes puede volver a hacer la FIT cordobesa. Es lo que anhelamos y no nos achicamos, en el sentido que la asociación –Acav– ha tomado fuerza en esta organización y acompañan mucho los agentes de viaje y las agencias. En este encuentro del de octubre y el 1 de noviembre vamos a anunciar las fechas del 2026, que ya las tenemos reservadas, con una jugada más: que sea todo el fin de semana, sábado y domingo de turismo, y que la feria se agrande. Sumar algunas cúpulas más del complejo ferial para ya ir marcando segmentos, una cúpula de destinos nacionales, otra de destinos provinciales, otra todo internacional y empezar a hacer un paseo masivo de turismo. Si bien ahora es grande, queremos incluso duplicarlo, porque el espacio nos lo permite.