Día de la Madre: las ventas cayeron 6,2% y el ticket promedio fue de $64.500

Las ventas para el Día de la Madre cayeron un 6,2% en 2025, informó la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom).

“Nosotros tuvimos en durante la semana, poco movimiento, prácticamente esto ha sido general. Se concentró todo entre viernes, sábado y domingo. Tuvimos gran movimiento en los corredores y centros comerciales, pero se realizaron menos ventas”, explicó Fausto Brandolín, presidente de la entidad.

“Nos dio un resultado de todos los ítems que encuestamos, de una caída del 6,2% en los catorce rubros. Los que anduvieron mejor fueron bijouterie, fantasía, librerías, y perfumería y cosmética”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Además señaló que los que anduvieron peor con “una caída del 10 al 12%” son joyería, relojería, informática, y artículos electrodomésticos”.

Ticket promedio

“El ticket promedio nos dio 64.500 pesos contra 55 mil de año pasado, o sea que si bien nominalmente ha subido, pero si uno lo compara con la inflación ha sido menor al ticket del año pasado”, precisó.

“Las familias han estado un poco más austeras en los regalos. Se han elegido productos de bajo costo, así que eso también ha bajado un poco el ticket. Un problema también que hemos tenido este último tiempo es con la suba de las tasas de interés. Los planes que las tarjetas ofrecían no eran tan apetecibles por el cliente, por eso también en los productos de alto valor que normalmente se financian con tarjeta, no hubo mucho movimiento en ese rubro", detalló.

"Tasa de descubierto, una locura"

Brandolín recordó el Día de la Madre “sigue siendo el segundo día más importante después de Navidad” que “ha traído un poco de aire” tras las “bajas ventas” de los últimos meses.

Por último se refirió al actual contexto económico y cómo impacta en los comerciantes. “El jueves llegamos a tener la tasa de descubierto al 150 por ciento. El viernes había bajado al 110 por ciento, que sigue siendo una locura, una locura impresionante porque no hay ninguna actividad que pueda asumir ese costo financiero”, finalizó.