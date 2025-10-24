Una de las aerolíneas más grandes del mundo busca tripulantes de cabina en Argentina

Emirates, una de las aerolíneas internacionales más grandes del mundo, abrirá nuevamente sus puertas para incorporar personal, con una jornada de evaluación en Buenos Aires el próximo 7 de noviembre, dirigida a quienes deseen formar parte de su equipo multinacional de tripulantes de cabina.

Los interesados deberán inscribirse previamente a través del sitio web https://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/, donde encontrarán toda la información sobre los requisitos del proceso de selección. Es imprescindible presentar un currículum vitae en inglés y una fotografía reciente.

Los postulantes preseleccionados deberán estar disponibles para participar todo el día en el lugar de entrevistas.

De acuerdo a la convocatoria, la aerolínea con sede en Dubai “está buscando personas apasionadas por brindar un servicio de hospitalidad sencillo y, a la vez, personalizado e impecable a fin de generar una memorable experiencia de viaje para el pasajero”.

Dado que la seguridad es una de las principales prioridades de Emirates, el postulante ideal liderará con confianza y tomará el control en lo que respecta a la gestión de los servicios de aeronaves y los procedimientos de seguridad. Toda la tripulación de Emirates recibirá una experiencia de aprendizaje de primer nivel en las instalaciones de última generación de la aerolínea en Dubái.

El equipo global de tripulantes de cabina de Emirates congrega a 148 nacionalidades —entre ellos argentinos— que reflejan su amalgama de clientes y operaciones internacionales en más de 140 ciudades en todos los continentes, operando una flota moderna de más de 200 aviones de fuselaje ancho. La aerolínea es el mayor operador mundial de aviones Boeing 777 y Airbus A380.

Desarrollo profesional

Emirates ofrece excelentes oportunidades de desarrollo profesional junto con un completo paquete de beneficios, que incluye salario libre de impuestos, alojamiento gratuito proporcionado por la empresa, transporte hacia y desde el trabajo, cobertura médica y descuentos exclusivos en compras y actividades de ocio en Dubái. Además, los tripulantes disfrutan de condiciones especiales para viajar junto con sus familiares y amigos a cualquiera de los destinos de la red global de Emirates.

En Argentina, la aerolínea opera desde enero de 2012 y desde este domingo 26 de octubre pasará a ofrecer vuelos diarios entre Dubái y Buenos Aires, con escala en Río de Janeiro, utilizando modernos aviones Boeing 777. Esta ruta no solo permite a los pasajeros argentinos acceder a importantes destinos en Europa, Medio Oriente, África y Asia, tanto por negocios como por placer, sino que también brinda una conexión directa y cómoda entre Brasil y Argentina con el servicio de clase mundial que distingue a Emirates.