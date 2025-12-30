Dos Buques de Chevron descargaron petróleo venezolano en EE.UU. pese al bloqueo

Al menos dos buques fletados por Chevron Corp. que cargaron petróleo de Venezuela desde que la administración Trump implementó un bloqueo marítimo parcial lograron descargar con éxito sus cargamentos en puertos de Estados Unidos, según datos revisados por Bloomberg.

Chevron, que cuenta con una licencia estadounidense para perforar y exportar crudo desde el país sancionado, finalizó la descarga del buque Searuby y está en proceso de descargar el Canopus Voyager, de acuerdo con el seguimiento de petroleros de Bloomberg. Un barco llamado Nave Neutrino también descargó crudo venezolano en la Costa del Golfo de EE.UU. en los últimos días, según datos de la firma de inteligencia marítima Kpler, aunque no está claro si está fletado por Chevron.

Otros tres buques de Chevron navegan rumbo a EE.UU. y todo indica que descargarán en los próximos días, según los datos. La petrolera no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El mercado energético global observa de cerca cualquier señal de interrupciones en el suministro proveniente de Venezuela, en medio del aumento de las tensiones con EE.UU. La Casa Blanca ordenó a los comandantes en la región que durante los próximos dos meses se concentren en poner en cuarentena el petróleo venezolano, mientras incrementa la presión sobre el presidente Nicolás Maduro y busca cortar la principal fuente de ingresos del país. El viernes, el presidente Donald Trump dijo que EE.UU. atacó una “gran instalación” la semana pasada, una aparente referencia a un ataque contra un presunto sitio de narcotráfico, informó el New York Times.

Los buques de Chevron no están sujetos a sanciones y hasta ahora pudieron navegar libremente por la región, mientras que petroleros extranjeros permanecen detenidos en aguas cercanas. Más petróleo venezolano se dirige a EE.UU. en enero, después de que la compañía con sede en Houston vendiera al menos 10 cargamentos.