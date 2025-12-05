Estados Unidos presionó a varios países de la Unión Europea para oponerse a plan de préstamo para Ucrania

Estados Unidos presionó a varios países de la Unión Europea en un esfuerzo por bloquear los planes del bloque para usar activos congelados del banco central de Rusia como respaldo para un préstamo de gran magnitud a Ucrania, según diplomáticos europeos familiarizados con el asunto.

Los funcionarios estadounidenses argumentaron ante los Estados miembros que los activos son necesarios para ayudar a asegurar un acuerdo de paz entre Kiev y Moscú y no deben utilizarse para prolongar la guerra, dijeron los diplomáticos, que hablaron bajo condición de anonimato.

La UE presentó esta semana una propuesta para usar los activos inmovilizados como respaldo de un préstamo de €90.000 millones (US$105.000 millones) para cubrir las necesidades económicas y militares de Ucrania durante los próximos dos años. Hay alrededor de €210.000 millones de activos rusos congelados en territorio europeo y una mayor parte podría usarse a partir de 2028.

Conversaciones en un momento crítico

Las conversaciones llegan en un momento crítico para Ucrania, con Estados Unidos presionando a Kiev para aceptar un acuerdo de paz potencialmente desigual con Rusia. Ucrania corre el riesgo de quedarse sin dinero a principios del próximo año y la administración del presidente Donald Trump ha recortado la mayor parte de la ayuda estadounidense, trasladando la responsabilidad a Europa.

Washington también ha estado observando los activos rusos como parte de sus propuestas para facilitar conversaciones de paz con Moscú y había sugerido que podrían usarse para financiar inversiones lideradas por Estados Unidos en la etapa posterior a la guerra.

Un plan de paz estadounidense de 28 puntos ha sido modificado desde que surgió el mes pasado, pero los activos siguen siendo uno de los principales puntos conflictivos, junto con el estatus de los territorios ucranianos y el otorgamiento de garantías de seguridad sólidas a Kiev, dijeron algunas de las personas.

Los líderes europeos han sido firmes en que la decisión sobre cómo usar los activos es un asunto europeo, ya que los fondos congelados se encuentran mayoritariamente en Europa.

No hay “ninguna posibilidad de dejar el dinero que movilizamos a Estados Unidos”, dijo el jueves el canciller alemán Friedrich Merz.

“El gobierno estadounidense lo sabe, y esta es también la posición negociadora del gobierno alemán”, afirmó. “Este es también el consenso a nivel europeo. No hay absolutamente ninguna diferencia de opinión al respecto. Este dinero debe fluir hacia Ucrania, debe ayudar a Ucrania.”

El plan de la UE para utilizar los activos enfrenta resistencia interna.

Merz viajará a Bruselas el viernes para mantener conversaciones con el primer ministro belga Bart De Wever y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un intento de derribar la resistencia belga al plan.

Merz, quien ha sido un fuerte defensor de usar los activos rusos para ayudar a Ucrania, dijo a los periodistas que toma muy en serio las preocupaciones del primer ministro belga y que intentará abordarlas en la reunión del viernes.

“No quiero persuadirlo, sino convencerlo”, afirmó en una conferencia de prensa el jueves por la noche en Berlín, después de conversaciones con líderes regionales alemanes. “Si tomamos este camino, lo haremos para ayudar a Ucrania, posiblemente durante los próximos dos o tres años.”

Bélgica argumenta que aún no ha recibido garantías suficientes de que no quedará sola cubriendo cualquier factura futura si Moscú gana eventuales reclamos para recuperar los activos. También afirma que el uso de los fondos congelados expondría a Europa y a sus empresas a represalias rusas.

El presupuesto nacional de Bélgica ha recibido cientos de millones de euros en ingresos fiscales provenientes de los fondos inmovilizados, aunque sostiene que el dinero se está utilizando para brindar ayuda a Ucrania.

El rechazo actual de Bélgica sigue siendo el principal obstáculo para la aprobación del plan antes de la cumbre de líderes de la UE a finales de este mes, donde el bloque buscará aprobar las propuestas.

La UE ha propuesto respaldar el préstamo con el presupuesto del bloque o mediante garantías bilaterales de los Estados miembros. Los activos permanecerían congelados y Kiev solo tendría que reembolsar el préstamo si Rusia acepta financiar la reconstrucción del país y compensarlo por los daños causados por la guerra.

Además de Bélgica, Hungría se opone a los planes y Eslovaquia ha dicho que no respaldará propuestas que proporcionen apoyo militar a Ucrania. La aprobación solo requeriría una mayoría cualificada de los Estados miembros.

La comisión también ha planteado la opción de emitir deuda conjunta en caso de que no se logre un acuerdo para utilizar los activos inmovilizados. Pero Estados miembros como Alemania rechazan esa idea, y el hecho de que requiera unanimidad la hace improbable.