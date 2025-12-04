Putin sube el tono y habla de atacar buques de países que respalden a Ucrania

Vladimir Putin advirtió que Rusia consideraría atacar barcos de países que apoyan a Ucrania si continúan las agresiones contra la flota de tanqueros de Moscú, según informaron medios locales.

En el último año se registraron al menos nueve ataques contra barcos comerciales rusos, en su mayoría tanqueros. En general, los autores no han asumido la responsabilidad de los incidentes, aunque una persona familiarizada con el asunto dijo que Ucrania estuvo detrás de dos ataques ocurridos la semana pasada. En los últimos días se produjo un repunte marcado, con cuatro episodios de este tipo.

Rusia intensifica restricciones y prepara un bloqueo completo de WhatsApp

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Lo que están haciendo ahora las fuerzas armadas ucranianas es piratería”, afirmó el presidente ruso, según citó Interfax.

Dijo que la primera posible contramedida sería ampliar el alcance de los “ataques contra instalaciones portuarias y barcos” que arriban a puertos ucranianos.

“En segundo lugar, si esto continúa, consideraremos la posibilidad —no estoy diciendo que lo haremos, pero consideraremos la posibilidad— de medidas de represalia contra los buques de aquellos países que asisten a Ucrania en la comisión de estos actos de piratería”, dijo Putin.

Los futuros del crudo Brent recortaron sus pérdidas en Londres tras los comentarios. Operadores de materias primas están atentos a señales sobre si los esfuerzos de EE.UU. para poner fin a la guerra en Ucrania tendrán éxito.

Los incidentes se intensificaron la semana pasada, con un ataque a un tanquero de combustible frente a la costa de Senegal. El administrador de ese barco dijo que dejará de comerciar con Rusia.

A ello le siguió el ataque a dos grandes tanqueros de petróleo en el mar Negro y luego, el martes, a una pequeña embarcación que transportaba aceite de girasol.

La actualidad del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania: “El actor que más necesita que se llegue a un acuerdo hoy es Ucrania”

Si otras empresas comienzan a mostrarse reacias a viajar a Rusia, esto podría incrementar el costo de transportar las materias primas del país a los mercados globales.

“La opción más radical es cortar el acceso de Ucrania al mar; entonces la piratería será imposible en principio”, dijo Putin.

GZ