Ucrania y EE.UU. avanzan en nuevo borrador de plan de paz

Negociadores de Ucrania y Estados Unidos elaboraron un “documento actualizado y perfeccionado sobre el marco de paz”, según un alto asesor del presidente Volodímir Zelenski, mientras Kiev busca condiciones más favorables respecto a una propuesta respaldada por Donald Trump.

Las conversaciones del domingo en Ginebra mostraron avances significativos para reconciliar posiciones y definir claramente los próximos pasos, dijo en Telegram Andriy Yermak, el influyente jefe de gabinete de Zelenski.

Tras la presión de EE.UU y Rusia, Ucrania dio marcha atrás y discutirá el plan de paz en Suiza

El plazo del 27 de noviembre propuesto por Trump para obtener el apoyo de Ucrania al plan no está definido y podría extenderse a la semana siguiente, afirmó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tras la reunión en Suiza.

Ambas partes describieron las negociaciones como un avance hacia un acuerdo, luego de que el plan de 28 puntos presentado la semana pasada desatara una intensa actividad diplomática durante el fin de semana. Cualquier pacto requeriría la aprobación de Zelenski, Trump y el presidente ruso Vladímir Putin.

Los líderes de la Unión Europea se reunirán en formato híbrido para debatir sobre Ucrania al margen de la cumbre entre la UE y la Unión Africana en la capital angoleña, Luanda, el lunes temprano.

Los bonos ucranianos denominados en dólares con vencimiento en 2029 subieron a su nivel más alto desde febrero, liderando las ganancias entre la deuda de mercados emergentes el lunes, en medio del optimismo por las conversaciones sobre el plan de paz.

Funcionarios europeos se mostraron optimistas de que la versión más reciente del borrador ya no mencione el plan de destinar unos US$100.000 millones de activos rusos congelados a los esfuerzos liderados por Estados Unidos para reconstruir el país, según personas familiarizadas con el tema. La propuesta contemplaba que EE.UU. recibiría el 50% de las ganancias y que los activos no utilizados se canalizarían a un fondo de inversión conjunto entre Estados Unidos y Rusia.

Los 28 puntos que tiene que aceptar Ucrania

También expresaron optimismo porque el gobierno de Trump ahora involucra a Europa, después de que la versión inicial sorprendiera a los aliados de Kiev. El texto más reciente deja los temas sensibles de los intercambios territoriales y la adhesión de Ucrania a la OTAN para ser discutidos directamente entre Zelenski y Trump, informó RBC-Ucrania citando a personas familiarizadas con el asunto que no identificó.

