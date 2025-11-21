El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, rechazó categóricamente la iniciativa de paz respaldada por Estados Unidos para poner fin a la guerra de casi cuatro años con Rusia, alertando sobre la grave encrucijada diplomática que atraviesa su país. Zelenski afirmó que Ucrania se enfrenta a una "elección muy difícil": sucumbir a la "pérdida de dignidad" o arriesgarse a perder a su "socio clave", Estados Unidos.

El mandatario calificó la propuesta de Washington como un augurio de "una vida sin libertad, sin dignidad, sin justicia", lo que remarca la dureza de las condiciones impuestas en el documento de 28 puntos. Confirmando que atraviesan "uno de los momentos más difíciles de su historia", Zelenski prometió a la nación que su gobierno presentará alternativas a la hoja de ruta norteamericana y aseguró que no traicionará a Ucrania.

La reacción del Kremlin fue inmediata y amenazante. Vladimir Putin aseguró que la propuesta de Estados Unidos podría sentar las bases para un acuerdo definitivo. Sin embargo, el presidente ruso elevó la presión al afirmar que si Kiev rechaza el plan, Moscú está dispuesto a lograr sus objetivos "por las armas, en el marco de una lucha armada" y amenazó con conquistar más territorios.

Ante el ultimátum que fija el 27 de noviembre como fecha límite para la respuesta de Kiev, Zelenski activó una intensa agenda diplomática de emergencia. Habló con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, a quien le afirmó que, a pesar del rechazo al plan, el respeto por el objetivo de Donald Trump de alcanzar la paz se mantiene vigente.

Vladimir Putin sostuvo que la propuesta de Estados Unidos podría sentar las bases para un acuerdo definitivo

En paralelo, el mandatario se puso en contacto de urgencia con los líderes de sus principales aliados en Europa: Francia, Alemania y Reino Unido. La ofensiva diplomática tuvo éxito: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insistió en que "nada debe decidirse sobre Ucrania sin Ucrania", mientras que los socios europeos reafirmaron que cualquier decisión que involucre intereses de Europa y la OTAN requiere "el apoyo conjunto y el consenso" de los aliados.

Sumado al respaldo europeo, el secretario general de la ONU, António Guterres, se pronunció a favor de la postura de Kiev. Guterres consideró que cualquier solución de paz que resulte extraña para Ucrania deberá necesariamente respetar la "integridad territorial" del país invadido.

Las condiciones de "capitulación" que exige el plan de paz

El documento de 28 puntos consultado por AFP contiene una serie de concesiones que provocaron que en Kiev haya malestar. El plan exige que Ucrania se comprometa a no unirse a la OTAN bajo ningún punto de vista, algo que debería quedar plasmado en la Constitución nacional, y a limitar sus fuerzas armadas a un máximo de 600.000 militares.

La propuesta incorpora las principales demandas territoriales de Moscú: exige a Ucrania que ceda el este y acepte la ocupación de parte de su sur. Esto implica que las regiones de Donetsk, Lugansk, y la península de Crimea anexada en 2014, serían "reconocidas como rusas, incluso por Estados Unidos".

A cambio de estas cesiones, el acuerdo prevé que Rusia ponga fin a su aislamiento de Occidente. El pacto contempla la reintegración progresiva de Moscú al G8 y el levantamiento gradual de las sanciones impuestas tras la invasión de 2022. Además, se ordena a Kiev no desplegar fuerzas occidentales en su territorio y a conformarse con una protección aérea de aviones de combate europeos basados en Polonia.

