“Tsunamis radiactivos”: la amenaza de Putin con su nuevo dron submarino nuclear

El presidente de Rusia, Vladimir Putin calificó como “exitosa” la primera prueba de propulsión nuclear del dron submarino no tripulado nombrado como ‘Poseidón’ en honor al dios griego del mar, arma estratégica capaz de generar “Tsunamis radioactivos”, cuya velocidad y profundidad operativa no tienen paralelo a nivel mundial. Se suma al arsenal bélico del Kremlin en un escenario de tensiones geopolíticas.

Una característica clave del sistema, es su alcance de más de 10.000 kilómetros, puede operar en profundidades superiores a un kilómetro y alcanzar una celeridad de setenta nudos. Además, utiliza un sistema de navegación autónomo interno, lo que le permite no depender de satélites.

Analistas militares internacionales señalaron que “tienen la capacidad de devastar regiones costeras” y podría detonar su ojiva nuclear generando “olas gigantes”. Es considerado por Rusia como “un componente clave de disuasión nuclear, diseñado para actuar como un arma de segundo ataque contra centros de población en la costa enemiga”.

Dron submarino no tripulado 'Poseidon'

De acuerdo a fuentes citadas por Agencia de Noticias Rusa (TASS), el arma de guerra subacuática puede portar un ojiva nuclear de hasta dos megatones. Expertos en estrategia advierten que el torpedo 'Poseidón' tendría el potencial de devastar una ciudad costera, provocar inundaciones radiactivas y causar millones de muertes.

En los últimos años, la prensa sensacionalista ha descrito con crudeza un tsunami radiactivo de 300 metros de altura que azota violentamente las costas británicas, pulverizando todo a su paso y convirtiendo ciudades enteras en páramos desolados.

Características del potente dron submarino no tripulado “Poseidón” testeado por Rusia

‘Poseidón’ es un híbrido entre un torpedo y un dron submarino. Con unos 24 metros de longitud, es el torpedo más grande jamás desarrollado, superando en tamaño a los misiles balísticos lanzados desde sumergibles convencionales.

El jefe de Estado Ruso, Vladimir Putin, subrayó que “la potencia de su ojiva nuclear es significativamente superior a la de nuestro misil balístico intercontinental más avanzado, Sarmat”.

Ojiva nuclear de dos megatones

Además, Putin puntualizó: “Por primera vez, logramos no sólo lanzarlo con un motor de lanzamiento desde un submarino portador, sino también lanzar la unidad de energía nuclear en la que este artefacto pasó cierto tiempo”.

El anuncio de la prueba del dron submarino se produce en un contexto de estancamiento en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. El presidente estadounidense, Donald Trump, había cancelado una cumbre programada con Putin y criticó la reciente prueba del misil Burevestnik como "inapropiada", instando a poner fin al conflicto en lugar de desarrollar nuevas armas estratégicas.

