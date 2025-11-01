Tensión ante la orden de Trump de reanudar pruebas nucleares

La sorpresiva orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reanudar los ensayos con armas nucleares desató este viernes críticas a nivel mundial, al elevar el espectro de nuevas tensiones entre las grandes potencias.

China instó a Washington a respetar la prohibición internacional de los ensayos nucleares. “China espera que Estados Unidos respete seriamente las obligaciones del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y el compromiso de prohibir los ensayos nucleares”, afirmó el portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun.

El funcionario también le reclamó al gobierno de Trump que “adopte medidas concretas para preservar el sistema mundial de desarme y no proliferación nucleares y para mantener el equilibrio y la estabilidad estratégicos mundiales”.

También las Naciones Unidas, a través de un vocero de la Secretaría General, pidió no llevar a cabo ensayos nucleares “bajo ninguna circunstancia”. “Deben evitarse todas las acciones” que puedan “conducir a errores de cálculo o a una escalada con consecuencias catastróficas”, agregó.

La orden fue anunciada poco antes de que el presidente estadounidense –quien se jacta de ser un promotor de la paz– iniciara una reunión con su par chino, Xi Jinping, el jueves en Corea del Sur.

La orden de reanudar los ensayos es una medida “responsable”, defendió ayer el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. “Necesitamos contar con una disuasión nuclear creíble. Esa es la base de nuestra disuasión. Comprenderlo y reanudar las pruebas es una forma bastante responsable, muy responsable, de hacerlo”, apuntó el secretario de Guerra.

Trump ordenó al Departamento de Defensa reanudar los ensayos con armas nucleares tras los anuncios de su par ruso, Vladimir Putin, sobre el desarrollo de nuevas capacidades atómicas rusas. “Debido a los programas de prueba de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Este viernes, al hablar con los periodistas a bordo del Air Force One, el presidente estadounidense aseguró que EE.UU. llevará a cabo ensayos nucleares si otros países lo hacen. “Si ellos lo van a hacer, nosotros también lo haremos”, enfatizó.

Estados Unidos no realizó pruebas con armas nucleares desde 1992. Trump reivindicó que Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país, y elogió sus propios esfuerzos por llevar a cabo “una actualización y renovación completas de las armas existentes”.

Sin embargo, esa afirmación fue desmentida por las estadísticas del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri), una referencia en la materia, según las cuales Rusia dispone de 4.309 ojivas nucleares desplegadas o almacenadas, frente a las 3.700 de Estados Unidos y las 600 de China.