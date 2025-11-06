Tensión en Bélgica por una flota de drones que sobrevoló sus bases militares y obligó a cerrar dos aeropuertos

Bélgica atraviesa una situación muy compleja esta semana por la aparición de drones de gran tamaño que paralizaron sus aeropuertos más importantes y sobrevolaron sus bases militares sin que las fuerzas de seguridad pudieran hacer nada para detenerlos.

Este jueves a la noche, el tráfico aéreo fue interrumpido durante media hora en el aeropuerto internacional de Bruselas-Zaventem, por la presencia de un dron, le señaló a la agencia AFP una portavoz del control aéreo.

Algo similar, pero a mayor escala, ocurrió el pasado martes. Theo Francken, ministro de Defensa de Bélgica, reveló que una incursión de drones en diferentes puntos del país el 4 de noviembre fue una “amenaza seria”. Los servicios de Inteligencia del país manejan la hipótesis que lo ocurrido es el resultado de una posible acción intimidatoria de Rusia como represalia por el apoyo belga a Ucrania.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Vladimir Putin, presidente de Rusia

Las alertas comenzaron pasadas las 20:00 (hora local) del martes, cuando aparecieron drones de gran tamaño cerca de los aeropuertos de Bruselas y de Lieja, lo que llevó a suspender durante varias horas el tráfico aéreo y obligó a cancelar decenas de vuelos para esa noche y también para el día siguiente.

Bernard Quintin, ministro de Interior belga, habló con la cadena RTL y reconoció que “desconocen el origen” de los drones que fueron detectados cerca de los aeropuertos y en “otras zonas del territorio”, haciendo referencia a las bases militares de Kleine-Brogel y Florennes, y remarcó que “es necesario que veamos cómo contar con sistemas de detección e identificación que sean útiles y poder, justamente, llegado el caso, ver cómo se pueden neutralizar esos drones”.

Es argentino, lo engañaron para pelear en la guerra Rusia - Ucrania y su familia lucha por su regreso

Posteriormente, durante una comparecencia parlamentaria, Francken informó que eran aparatos de gran tamaño que volaban en perfecta formación, por lo que consideró al despliegue como una muestra de “técnicas híbridas vistas en otros países”: “Un dron de este tamaño que pasa por delante de la torre de control no es fruto del azar”.

Como otros países europeos que apoyaron a Ucrania, oponiéndose a la invasión rusa, desde hace varios meses, Bélgica registra episodios de vuelos de drones sospechosos sobre lugares sensibles de su geografía. Por ejemplo, el fin de semana pasado, la base militar de Kleine-Brogel, que guarda armas nucleares estadounidenses, fue sobrevolada en al menos tres ocasiones.

El lunes 3 de noviembre, Francken fue entrevistado por la cadena radial RTBF sobre este tema y no quiso señalar a Rusia como la culpable de los incidentes, pero habló de una operación realizada por “profesionales” para “sembrar el pánico en Bélgica”.

¿Qué puede ofrecer Europa a un mundo en fragmentación?

Situaciones similares ocurrieron en otros países: el tráfico aéreo fue suspendido de manera temporal la noche del pasado domingo en el aeropuerto de Bremen por el sobrevuelo de un dron de origen desconocido, le dijo la policía alemana a la agencia AFP; y dos días antes, otro dron no identificado sobrevoló el Aeropuerto de Berlín-Brandenburgo, obligando a cancelar varios vuelos.

Alemania, uno de los países que apoyó a Ucrania en su guerra contra Rusia, dijo que Moscú podría ser responsable de algunos de estos drones, pero el gobierno de Vladimir Putin negó cualquier responsabilidad en los hechos; sin embargo, en los últimos meses se han observado objetos voladores no tripulados sobre los países que apoyan a Volodímir Zelenski como Noruega, Dinamarca, Alemania, Bélgica y Suecia.

Volodimir Zelensk, presidente de Ucrania

El Aeropuerto de Suecia fue paralizado por la presencia de drones

La Administración de Aviación Civil advirtió este jueves sobre la aparición de vehículos aéreos no tripulados a las 18.00 horas (hora local) que obligaron a suspender el tráfico aéreo en el aeropuerto de Landvetter. “Todavía no sabemos cuántos vuelos se verán afectados durante la noche”, señaló el portavoz de la Administración de Aviación Civil, Bjorn Stavas, en declaraciones tomadas por la cadena de televisión sueca SVT.

Posteriormente, el ministro de Infraestructura y Vivienda, Andreas Carlson, indicó que “el incidente en Landvetter ha finalizado”, y se está “reabriendo el espacio aéreo. El Gobierno mantiene una estrecha comunicación con las autoridades competentes”.

HM/DCQ