Muro antidrones: avanza la construcción en la Unión Europea

La Unión Europea está trabajando en un plan para establecer lo que llama un “muro de drones”, un sistema de defensa a lo largo del flanco oriental del bloque destinado a repeler aviones no tripulados procedentes de Rusia. ¿Qué se sabe hasta el momento?

El programa va de la mano con las palabras pronunciadas por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte: “Debemos mantener seguros nuestros cielo”.

Por el momento, no hay muchos detalles acerca del proyecto, debido a que se encuentra en una etapa inicial. La iniciativa surgió de Ursula von der Leyen, presidenta del órgano ejecutivo de la Unión Europea, quien planteó la idea de una "vigilancia del flanco oriental", incluyendo el muro de drones, en su discurso anual sobre el estado de la Unión el mes pasado.

La semana pasada se realizó una llamada de planificación inicial, a la que asistieron representantes de países cercanos a Rusia (Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Rumania, Polonia, Eslovaquia y Finlandia), así como Dinamarca, que desempeña un papel de liderazgo en la UE.

Dada la reciente oleada de incursiones con drones rusos en el espacio aéreo europeo, las autoridades tienen incentivos para actuar con rapidez.

El objetivo, en este caso, sería un escudo común para detectar, rastrear e interceptar mejor los drones cuando entren en el espacio aéreo de la Unión Europea o de alguno de sus aliados cercanos. El muro no sería una barrera física, sino más bien una red coordinada de rastreadores con drones que busca combinar radares, drones de observación, misiles de corto alcance y sistemas láser, todos conectados a un centro de mando común. El proyecto también estima drones y armas capaces de realizar tanto ataques como sistemas de defensas terrestres.