La UBA en el top 10 de las mejores universidades de América Latina.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) se ubicó en el puesto 10 del ranking QS de universidades de América Latina y el Caribe, según el informe elaborado por Quacquarelli Symonds. L

En ese contexto, la UBA se ubica como la mejor institución de educación superior del país, seguida de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que quedó en el puesto 22. Cabe destacar que ambas cayeron un puesto con respecto a la clasificación del año pasado.

No obstante, entre las instituciones privadas, la más destacada del país fue la Universidad Austral, en el puesto 26 a nivel regional.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En cuarto lugar quedó la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que mejoró tres posiciones y llegó al puesto 33 de América Latina. En quinto lugar quedó la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), en el puesto 39 de la región.

Según los indicadores de QS, la mejor universidad de América Latina sigue siendo la Universidade de São Paulo (Brasil), seguida de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidade Estadual de Campinas y el Tecnológico de Monterrey (México).

En el quinto puesto regional se ubicó la Universidade Federal do Rio de Janeiro: Brasil tiene 3 universidades en el top 5. En el top 10 también hay una institución de Colombia, la Universidad de los Andes, en el puesto 7.

Las otras instituciones argentinas que se ubicaron entre 100 mejores de América Latina son la Universidad Torcuato Di Tella (puesto 53), Universidad Nacional de Rosario (58), Universidad de San Andrés (58), Universidad Nacional de Cuyo (79), Universidad Nacional del Litoral (85) e Instituto Tecnológico de Buenos Aires (96). Del top 10 argentino, 6 universidades son públicas y 4 son privadas.