Dinamarca advirtió que la crisis de drones con Rusia es "la situación más peligrosa desde la Segunda Guerra Mundial"

Mette Frederiksen, la primera ministra de Dinamarca, les pidió a sus socios europeos que reconozcan la “verdadera guerra híbrida” que vive actualmente Europa y exigió una respuesta organizada y unida que les permita rearmarse para enfrentar la amenaza que representa Rusia. “Cuando miro a Europa hoy, creo que estamos ante la situación más difícil y peligrosa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, no ya desde la Guerra Fría”, dijo la mandataria en su declaración a la prensa cuando arribó a la cumbre informal de líderes de la Unión Europea que se realiza en la ciudad de Copenhague.

La ministra les solicitó a sus colegas que fueran “transparentes y francos” y acepten que no pueden afrontar la nueva guerra moderna, que incluye sabotajes y drones, de forma individual ni desde la mirada nacional. Para ella, el enfoque correcto es usar “la perspectiva europea” y avanzar en el “rearme de todos”.

Dinamarca en alerta por la aparición de drones sin identificación sobre cuatro aeropuertos

Frederiksen recomendó que el bloque europeo que se ve amenazado por Rusia compre más medios de defensa y seguridad e innove en tecnologías como la de los drones. La mandataria remarcó que “hay una guerra híbrida y que un día es Polonia, al otro es Dinamarca, y la siguiente semana será probablemente en algún otro en donde veamos sabotajes o drones volando”.

La alarma generada por los drones rusos en Dinamarca

La respuesta de sus colegas de la Unión Europea

Giorgia Meloni, primera ministra italiana, señaló que fronteras de la alianza europea son “muy extensas” y pidió “no cometer el error de mirar sólo al flanco este y olvidar que existe, por ejemplo, un flanco sur”. Petteri Orpo, primer ministro de Finlandia, tuvo un enfoque similar, solicitando la “solidaridad” de todos los integrantes de la Unión Europea para proteger el flanco oriental de la amenaza “híbrida” de Rusia (en referencia a las incursiones de cazas y drones soviéticos en el espacio aéreo de varios estados de la UE) porque esta primera línea de países “protege a toda Europa”.

El mandatario señaló que “no es sólo un asunto de países fronterizos. Es también un asunto para toda Europa. Ahora es el momento de demostrar solidaridad hacia la Europa del este y del norte, especialmente en términos de seguridad”.

Putin sigue provocando a Europa: cazas rusos violaron el espacio aéreo de Estonia durante 12 minutos

Evika Silina, primera ministra de Letonia, también hizo referencia a la necesidad urgente de que el bloque europeo refuerce su posición para poder resistir a nuevos ataques híbridos rusos, y pidió instalar un muro antimisiles lo antes posible: “No necesitamos tres años, creo que podemos hacerlo en mucho menos tiempo. Estar preparados en un año o año y medio. Es factible”.

Gitanas Nauseda, presidente de Lituania, por su parte, cuestionó el “significativo déficit” de medios para “detectar y destruir” los cazas y drones rusos que violan el espacio aéreo europeo, y señaló que es necesario actuar porque “los documentos no defienden, los documentos no detectan los drones que vienen de Rusia o Bielorrusia. Apreciamos las discusiones, pero esas discusiones deben llevar a los medios necesarios y para ello necesitamos recursos financieros”.

Emmanuel Macron

Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, fue más directo y aseguró que si los drones rusos invaden espacio europeo deben ser destruidos: “Derribarlos, eso es todo. Si tienes drones que no pertenecen a tu Estado, derríbalos”. Emmanuel Macron, presidente de Francia, prefirió señalar el valor de tener “sistemas de prealerta muy eficaces” y “cooperar entre nosotros para proteger nuestro espacio común”.

HM