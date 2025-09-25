Dinamarca en alerta por la aparición de drones sin identificación sobre cuatro aeropuertos

Varios drones sobrevolaron diferentes aeropuertos de Dinamarca esta semana, haciendo que uno de ellos debiera dejar de funcionar durante horas después de que un hecho parecido provocara, el pasado lunes, el cierre del aeropuerto de Copenhague. Estos incidentes ocurren luego de que eventos similares pasaran en Rumania y Polonia, así como la violación del espacio aéreo de Estonia por parte de cazas rusos, lo que hizo crecer exponencialmente la tensión por la invasión de Vladimir Putin a Ucrania.

De acuerdo al informe policial, misteriosos drones sin identificación aparecieron sobre los aeropuertos daneses de Aalborg, Esbjerg, Sonderborg y la base aérea de Skrydstrup, para luego irse con destino desconocido.

El aeropuerto de Aalborg, ubicado al norte de Dinamarca y uno de los más grandes del país después del de Copenhague, fue cerrado para recién reabrirse varias horas después. Jesper Bojgaard Madsen, inspector jefe de policía de Jutlandia, habló sobre este hecho: “No fue posible derribar los drones, que sobrevolaron una zona muy extensa durante un par de horas. Por el momento, tampoco hemos detenido a sus operadores”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Putin sigue provocando a Europa: cazas rusos violaron el espacio aéreo de Estonia durante 12 minutos

La policía de Jutlandia Meridional confirmó que recibió informes sobre drones sobrevolando los aeropuertos de Esbjerg, Sonderborg y Skrydstrup a última hora de la noche del miércoles 24 de septiembre: “Volaban con luces y fueron observados desde tierra, pero aún no se ha aclarado qué tipo de drones son... ni cuál es el motivo (de su aparición)”. No fue necesario cerrar los aeropuertos de Sonderborg y Esbjerg porque no había vuelos programados allí hasta el jueves por la mañana.

El servicio de Inteligencia danés y las Fuerzas Armadas están investigando los hechos luego de que la Policía informara el pasado lunes 22 de septiembre que drones de gran tamaño volaron encima del aeropuerto de Copenhague, obligando a cerrar las instalaciones durante varias horas. El martes, la primera ministra Mette Frederiksen definió lo ocurrido como “el ataque más grave contra infraestructuras críticas danesas. Esto forma parte de la evolución que hemos observado recientemente con otros ataques con drones, violaciones del espacio aéreo y ciberataques contra aeropuertos europeos”.

La sombra de la Tercera Guerra Mundial: los preparativos de Putin para un posible choque con la OTAN

El problema con los drones ocurrió luego de que Dinamarca anunciara que comprará armas de precisión de largo alcance porque Moscú será una amenaza “durante años”. El embajador de Vladimir Putin en Copenhague, Vladimir Barbin, dijo que esa declaración es “pura locura”.

El Gobierno ruso negó, de manera terminante, estar implicada en la aparición de los drones, y también rechazó acusaciones similares de los Gobiernos de Rumania, Polonia y Estonia relacionadas con violaciones del espacio aéreo.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen

Los problemas de Putin con Polonia y la advertencia de Zelenski

El miércoles 10 de septiembre, Polonia confirmó que derribó drones rusos que violaron su espacio aéreo durante una ofensiva de Moscú contra Ucrania. El primer ministro polaco, Donald Tusk, denunció: “Esta noche hemos asistido a una violación del espacio aéreo polaco por un importante número de drones rusos”.

Por su parte, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski advirtió que “Moscú siempre pone a prueba los límites de lo que es posible y, si no encuentra una reacción fuerte, permanece en el nuevo nivel de escalada. Lo de hoy es otro paso de escalada”.

En Estados Unidos, el exvocero del Departamento de Estado, Ned Price, reconoció que los drones podrían haber sido mandados deliberadamente por Moscú para “testear la respuesta de la OTAN”. Una postura que compartió el senador demócrata Dick Durbin: “Las violaciones repetidas del espacio aéreo de la OTAN por parte de drones rusos son una advertencia clara de que Putin está probando nuestra determinación de proteger a Polonia y a los países bálticos”.

HM/ML