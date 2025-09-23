La sombra de la Tercera guerra Mundial: los preparativos de Putin para un posible choque con la OTAN

Después de más de tres años del inicio de la invasión a Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin no solo está consolidando posiciones en el este de Europa, sino que, según informes de inteligencia y expertos occidentales, está acumulando recursos para un potencial enfrentamiento directo con la OTAN.

Esta estrategia combina reclutamiento acelerado, un auge en la industria armamentística y una guerra híbrida que socava la cohesión aliada desde dentro. Líderes desde Berlín hasta Kiev elevaron la voz de alarma, advirtiendo que el Kremlin podría poner a prueba el Artículo 5 de la OTAN en un horizonte de cuatro a cinco años. ¿Se trata de un farol para presionar a Occidente, o del germen de la Tercera Guerra Mundial?

Acumulación de fuerzas: la estratégica reserva de las fuerzas armadas de Putin

Rusia redobló esfuerzos en reclutamiento desde inicios de 2025. Según el Institute for the Study of War (ISW) y fuentes internas rusas, entre enero y el 15 de septiembre se firmaron aproximadamente 292.000 contratos con el Ministerio de Defensa, a un ritmo de unos 7.900 por semana.

Desde julio, parte de este personal estaría integrándose en una “reserva estratégica”, posible gracias a una caída temporal de las bajas rusas en verano. El tamaño de esa reserva permanece sin confirmar oficialmente, pero analistas sugieren que podría destinarse en el futuro a operaciones en el flanco occidental, como un eventual avance hacia los Bálticos.

La industria bélica respalda esta escalada. Analistas estiman que en 2024 Rusia produjo entre 4 y 4,5 millones de proyectiles de artillería, cifras discutidas pero coincidentes en que no todos se usaron en el Donbás, lo que sugiere reservas adicionales.

La apocalíptica predicción de un militar: cómo un apagón en el Báltico desataría la Tercera Guerra Mundial

Para 2025, expertos occidentales calculan una capacidad de producción de unos 2 millones de proyectiles anuales (122 mm y 152 mm), apoyada por nuevas plantas de explosivos en construcción. El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, habló en abril de 2024 de un “auge” en la producción de tanques y blindados, incluyendo sistemas lanzallamas pesados.

En paralelo, la producción de drones y misiles se acrecentó. Investigaciones internacionales revelaron que Rusia multiplicó la fabricación del dron suicida Geran-2 (diseñado por Irán), con lanzamientos que en picos recientes superaron las 100 unidades en una sola noche sobre Ucrania. Estos ataques no solo saturan defensas ucranianas: también perfeccionan tácticas que podrían usarse contra la OTAN, dicen los expertos.

El general Carsten Breuer, inspector general de la Defensa alemana (Bundeswehr), calificó esta amenaza como “la más seria” que ha visto en 40 años de servicio. En junio de 2025 advirtió: “Tenemos que estar preparados para luchar esta noche”, señalando el corredor de Suwalki —el estrecho paso entre Polonia, Lituania, Rusia y Bielorrusia— como un talón de Aquiles estratégico.

Guerra híbrida: sabotajes y tensiones constantes en el corazón de Europa

Putin complementa el rearme convencional con tácticas asimétricas que buscan desestabilizar a la OTAN sin una invasión abierta. Según inteligencia europea, en 2025 los incidentes de guerra híbrida —ciberataques, sabotajes, desinformación— se triplicaron respecto a 2023. Moscú recluta saboteadores en línea para acciones de bajo perfil, desde incendios hasta explosivos, elevando el riesgo para la población civil.

Ejemplos concretos ilustran la ofensiva. El incendio en un almacén de Londres en marzo de 2024, cuya condena se dictó en 2025, fue vinculado por la fiscalía británica a redes pro-Kremlin. En el Báltico, un capitán finlandés fue procesado en agosto de 2025 por dañar cables submarinos, en un caso de sabotaje a infraestructuras críticas.

Orban advierte: si Ucrania entra en la OTAN, se desata "la Tercera Guerra Mundial al día siguiente"

Además, drones no identificados sobrevolaron instalaciones en Alemania y los Bálticos; interferencias GPS perturbaron el tráfico aéreo y marítimo; y en septiembre jets rusos violaron el espacio aéreo estonio, mientras drones fueron derribados en Polonia y Rumanía, incidentes que Moscú tildó de “accidentales”.

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, denunció en agosto estas “campañas híbridas persistentes” que buscan desestabilizar sin cruzar umbrales militares. Analistas del Atlantic Council, como Maksym Beznosiuk, sostienen que estas tácticas —refinadas desde 2014 y aceleradas tras 2022— explotan divisiones internas en Occidente, incluyendo el escepticismo hacia la OTAN en algunos círculos políticos estadounidenses.

Las alertas de los expertos y líderes europeos: ¿comenzó la cuenta regresiva?

Zapad 2025

En febrero de 2025 el presidente ucraniano Volodímir Zelenski advirtió que Putin “hará la guerra contra la OTAN” si el apoyo estadounidense decae, citando preparativos rusos en Bielorrusia para posibles agresiones a Polonia o Lituania. “El riesgo de que Rusia ocupe partes de Europa es del 100%”, alertó, recordando que la invasión de 2022 también empezó con “ejercicios” desde Minsk.

En la OTAN, el secretario general Mark Rutte impulsó un “salto cuántico” en defensa, advirtiendo de un posible ataque ruso en un plazo de cinco años. Propuso elevar el gasto hasta el 5% del PIB —con un 3,5% en gasto militar directo—. El Reino Unido ya se comprometió a alcanzar el 2,5% en 2027 y planea llegar al 3% en la próxima década, especialmente en defensa aérea y municiones. Esto se alinea con el objetivo común de la OTAN de un 5% para 2035, ratificado en la Cumbre de La Haya.

Netanyahu desafía a Occidente: niega la creación de un Estado palestino y ordena ampliar asentamientos

Natia Seskuria, experta del Royal United Services Institute (RUSI), relaciona estos preparativos con los ejercicios Zapad 2025, realizados con Bielorrusia del 12 al 16 de septiembre cerca de Borisov. Según Seskuria, Rusia utiliza estos simulacros para ensayar escenarios de guerra, como lo hizo antes en Georgia (2008) y Ucrania (2022). Aunque la escala de 2025 fue menor que la de 2021, demostró —dice— un “compromiso con planes que incluyen la victoria en Ucrania”.

El ISW coincide: Moscú sigue persiguiendo sus objetivos en Ucrania sin ceder, con un horizonte que podría ampliarse a la OTAN. En septiembre, jets británicos interceptaron aviones rusos sobre Estonia y Polonia, según confirmó la canciller británica Yvette Cooper.

La respuesta de la OTAN: unidad de sus miembros, pero bajo presión

Mark Rutte

La OTAN respondió con urgencia, aunque con fisuras internas. Finlandia y Suecia refuerzan sus defensas tras su ingreso en la alianza, y países bálticos como Estonia construyen trincheras en su frontera. Sin embargo, la producción de drones aliados sigue fragmentada. Elena Davlikanova, del Center for European Policy Analysis, destaca que Ucrania ha sido la “maestra” en contrarrestar drones rusos, y urge a la OTAN a aprender de Kiev.

El general Breuer reconoce una “unidad sin precedentes”, aunque advierte que el rearme es lento. En un gesto de aparente distensión, Putin anunció el 23 de septiembre de 2025 que Rusia está dispuesta a extender un año el tratado New START, más allá de su expiración en febrero de 2026, advirtiendo que su lapsus sería “desestabilizador”. Desde el Kremlin, Dmitri Peskov minimiza las advertencias de Occidente y acusa a la OTAN de agresión.

Los preparativos de Putin fusionan fuerza bruta y sutileza híbrida, explotando debilidades aliadas mientras prolonga la guerra en Ucrania. Si el apoyo occidental vacila —como sugieren discursos en Washington—, el escenario que describe Zelenski podría hacerse realidad: un avance ruso en los Bálticos que invoque el Artículo 5 del Tratado de la OTAN. En palabras de Rutte, “el fin de la guerra en Ucrania no disipará el peligro; podría avivarlo”.

