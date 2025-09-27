Drones 'desconocidos' sobrevolaron la mayor base militar de Dinamarca

Drones de origen desconocido fueron avistados durante la noche del viernes sobre la principal base militar de Dinamarca. El gobierno danés consideró que el país es víctima de “ataques híbridos”, mientras crecen las sospechas sobre una operación coordinada desde el Kremlin como las que ya afectraron a zonas de Polonia, Rumania y Estonia. El suceso de este viernes sucedió al que se produjo hace 48 horas sobre algunos aeropuertos de Dinamarca, también con aparatos no identificados.

La policía danesa confirmó este sábado que al menos uno o dos drones sobrevolaron durante varias horas la base aérea de Karup, la instalación militar más grande del país. “Puedo confirmar que tuvimos un incidente hacia las 20h que duró varias horas. Se avistaron uno o dos drones fuera de la base aérea, y sobre la misma”, informó el oficial Simon Skelsjaer a la agencia AFP.

Los misteriosos avistamientos de drones provocaron el cierre de varios aeropuertos en el país nórdico desde el lunes, cuando fueron detectados los primeros aparatos. El responsable dijo que los drones no fueron derribados, y que la policía no puede comentar el origen de los aparatos. Además, aseguró que la policía y las fuerzas armadas trabajan conjuntamente en la investigación.



La base de Karup comparte sus pistas con el aeropuerto de Midtjylland, que tuvo que cerrar brevemente, aunque ningún vuelo se vio afectado, ya que no había vuelos comerciales programados, agregó Skelsjaer.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó el jueves en un mensaje de video que el país fue "víctima de ataques híbridos", en referencia a una forma de guerra no convencional. En la misma línea, el Ministerio de Defensa denunció esta semana una operación "sistemática" causada por un "actor profesional", sin precisar cuál.

Estos incidentes ocurren luego de que eventos similares pasaran en Rumania y Polonia, así como la violación del espacio aéreo de Estonia por parte de cazas rusos, lo que hizo crecer exponencialmente la tensión por la invasión de Vladimir Putin a Ucrania.

En el caso polaco, la caída de varios drones de origen ruso el 10 de septiembre llevó a cerrar el espacio aéreo y encendió las alarmas en los países bálticos. Días después, Estonia denunció que tres cazas rusos violaron su espacio aéreo durante 12 minutos, lo que motivó la intervención de patrullas de la OTAN. Varsovia, por su parte, alertó que aviones de combate rusos sobrevolaron a baja altura una de sus plataformas petrolíferas en el mar Báltico.