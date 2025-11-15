Ucrania sacudida por un escándalo de corrupción en plena guerra con Rusia

En plena invasión rusa, Ucrania enfrenta un escándalo de corrupción de gran escala que provocó la renuncia de dos ministros y llevó al presidente Volodimir Zelenski a sancionar a uno de sus exsocio comercial y una de las personas destacadas de su entorno.

La medida fue adoptada un día después de que Zelenski obligara a renunciar a sus ministros de Energía y Justicia, implicados en un sistema de lavado de dinero en el sector energético.

La red eléctrica ucraniana se vio gravemente dañada por los ataques rusos, que provocaron cortes de energía antes del invierno. Así que el tema es sumamente sensible para los habitantes.

El decreto presidencial impone sanciones económicas “personales especiales” contra Timur Mindich, un empresario de 46 años, incluido el congelamiento de sus bienes. Los investigadores señalaron a Mindich como el cerebro de la trama en la que fueron desviados 100 millones de dólares en fondos del sector energético.

Mindich es copropietario de la productora Kvartal 95, fundada por Zelenski cuando el ahora presidente era un célebre comediante.

El empresario, quien abandonó Ucrania antes de que estallara el escándalo, también es sospechoso de haber influido en decisiones de altos funcionarios del gobierno, incluido el exministro de Defensa, Rustem Umerov, ahora secretario del Consejo de Seguridad Nacional.

Los ministros ucranianos de Energía, Svitlana Grinchuk, y Justicia, German Galushchenko, renunciaron el miércoles a pedido de Zelenski tras la revelación del escándalo de corrupción.

Galushchenko, exministro de Energía, también está acusado de recibir “beneficios personales” a cambio del control sobre los flujos financieros del sector energético otorgado a Mindich. Grinchuk no aparece directamente implicada en las denuncias de corrupción, pero medios ucranianos la consideran una persona de confianza de Galushchenko.

La implicación de Mindich, que la prensa ucraniana afirma que es un amigo cercano de Zelenski, es potencialmente perjudicial para este dirigente en tiempos de guerra y para el país que a aspira integrar la Unión Europea.

Un diplomático europeo en Kiev, que habló bajo condición de anonimato, declaró que el gobierno debe ser “limpiado de elementos corruptos”. Alemania, uno de los principales donantes del bloque europeo, dijo que espera que Ucrania haga más para luchar contra la corrupción.

“Operación Midas”. La operación, bautizada “Midas” por el personaje mitológico que convertía en oro todo lo que tocaba, fue revelada por la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU).

Según el organismo, se realizaron 70 allanamientos y se detuvo a 5 personas, entre ellas un asesor del Ministerio de Energía y un directivo de la empresa estatal Energoatom.

El esquema obligaba a los subcontratistas a pagar sobornos del 10% al 15% del valor de sus contratos para evitar bloqueos en los pagos o perder su estatus de proveedor. Además, se habría instaurado una cadena de mando paralela con “gestores en la sombra”, y el dinero era blanqueado a través de empresas extranjeras.