La diplomacia de compinches de Trump

El rasgo más importante del presidente estadounidense Donald Trump sobre el plan de paz de 28 puntos para Ucrania no es su sesgo explícito y extremo hacia Rusia, ejemplificado por el reconocimiento de la soberanía rusa sobre el territorio ucraniano ocupado (e incluso no ocupado) y el dictado de reducir radicalmente al ejército de Ucrania. Mas bien, es el que el plan fue ideado por tres operadores, dos estadounidenses y uno ruso, cuya experiencia radica en los negocios, no en la diplomacia, y cuya principal cualificación parece ser sus estrechas conexiones personales y financieras con los líderes de sus respectivos países.

Por el lado estadounidense, el autor principal del plan fue el enviado especial Steve Witkoff, un multimillonario promotor inmobiliario, magnate de las criptomonedas y compinche de Trump desde hace mucho tiempo, que ha surgido como el asesor de cabecera del presidente en asuntos globales delicados. El yerno de Trump, Jared Kushner, también participó, según informa, en la creación del plan, aunque en menor medida. A pesar de cualquier autoridad gubernamental formal, Trump ha recurrido regularmente a Kushner para trabajar en asuntos de guerra y paz.

Trump afirma que el acuerdo entre Ucrania y Rusia está “muy cerca”, pero Europa mantiene su cautela

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El principal representante de Rusia, Kirill Dmitriev, carece igualmente de cualquier autoridad oficial de política exterior o credenciales diplomáticas, pero es un estrecho aliado del presidente ruso Vladimir Putin. Dmitriev no es el típico compinche de Putin. El jefe del fondo soberano de riqueza de Rusia, no comenzó en la KGB, sino como un estudiante de intercambio de 14 en los Estados Unidos durante los años de esperanza de Mikhail Gorbachev.

Principal representante de Rusia, Kirill Dmitriev

Luego estudió en Stanford y Harvard, graduándose para ocupar puestos en McKinsey y Goldman Sachs. Pero, su "cualificación" más importante no figura en su currículum: su matrimonio con la presentadora de televisión Natalia Popova, una amiga cercana y socia de negocios de la hija de Putin, Katerina Tikhonova.

Witkoff, Kushner y Dmitriev son los que la antropóloga social Janine Wedel, llama como "transactores", jugadores que operan en ambos flancos de la división público-privada y avanzan, en colusión con los jugadores del lado opuesto, agendas personales que reemplazan los intereses u objetivos de sus países . Su falta de credenciales formales no es un error, sino una característica, ya que les permite cambiar de rol fácilmente y actuar de manera ágil y poco convencional.

Tras la presión de EE.UU. y Rusia, Ucrania dio marcha atrás y enviará una comitiva a Suiza a discutir el plan de paz

Enviado especial estadounidense, Steve Witkoff

Las maquinaciones de estilo amiguista detrás del plan de paz de Ucrania son evidentes en filtradas transcripciones de una llamada telefónica en la que Witkoff, parece estar aconsejando a un funcionario ruso sobre como Putin debería presentar un acuerdo con Trump.

Vladimir Putin lanzó una amenaza en caso de que Ucrania rechace el plan de paz de Estados Unidos

En otra llamada, se escucha a Dmitriev aconsejando al mismo funcionario que presente demandas "máximas", un enfoque que se refleja, claramente en el plan de 28 puntos que Dmitriev redactó más tarde con Witkoff y Kushner en Miami.

(*) Director adjunto ad personam del Corriere della Sera