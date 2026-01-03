US Delta Force: la fuerza armada de Trump que se encargó de la detención de Maduro

El sábado 3 de enero en su discurso desde Mar-a-Lago, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el éxito de un operativo que comenzó a tempranas horas de la madrugada en territorio venezolano, que tenía como fin la captura de Nicolás Maduro. Según el republicano, la operación fue ‘’brillante’’ y no dejó saldos mortales para su fuerza armada.

¿Quiénes fueron los encargados del operativo?

Los US Delta Force fueron quienes llevaron a cabo el comando. La fuerza especialista en ataques de precisión, fue fundada en 1977 por el Coronel Charles Beckwith para actuar en situaciones que los servicios armados comunes no eran suficientes, tales como el desmantelamiento de células terroristas o capturas de unidades de alto valor, como en este caso.

Con identidades ocultas por seguridad personal, los llamados fantasmas del ejército de Estados Unidos, pudieron aprovechar el apagón generado por el bombardeo aéreo para capturar a Maduro y a su esposa, sin dar lugar a que la Guardia Bolivariana reaccionara. Se destaca su gran agilidad y versatilidad para desenvolverse en entornos terrestres complejos donde lo principal es mantener con vida al objetivo para su enjuiciamiento posterior.

El accionar de las fuerzas aéreas comenzó más temprano y conjuntamente con aviones volando a baja altura para despistar y el uso de supresión electrónica, los Delta respondiendo al Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC), pudieron atacar la residencia presidencial y los búnkeres sin ser detectados por radares de las fuerzas de Venezuela.

La historia de US Delta Force

Negados durante décadas por el Pentágono, la fuerza nació inspirada en la experiencia de Beckwith con el SAS (Special Air Service) británico. Su nombre ha ido modificándose para desorientar inteligencias enemigas, comenzaron como Combat Applications Group (CAG), para luego ser reconocidos oficialmente como 1er destacamento operacional de Fuerzas Especiales-Delta (1st SFOD-D). Recientemente fueron renombrados a Army Compartmented Elements (ACE).

La detención de Maduro es uno más de los éxitos de los Delta, destacándose entre otras la operación en Siria para capturar a Abu Bakr al-Baghdadi, el apoyo táctico para detener a ‘’el chapo’’ Guzmán y la localización y captura de Saddam Hussen en Irak.