Tensión entre Irán y Estados Unidos: amenazas de "ataque preventivo"

Ante la escalada de problemas económicos que atraviesa Irán, el jefe del ejercito Amir Hatami, se refirió a los dichos de Trump como un doble ataque, de Estados Unidos e Israel. El Presidente de los Estados Unidos, aseguró que sus fuerzas "acudirán al rescate" en caso de que manifestantes pacíficos sean asesinados.

"La República Islámica considera la intensificación de la retórica contra la nación iraní como una amenaza y no dejará que continúe sin respuesta", afirmó Hatami, según informó la agencia de noticias estatal IRNA. Además, en un acto brindado en Teherán, dónde se mostró con confianza en sus fuerzas militares y aseguró que se encuentran mejor constituidas que antes de la guerra con Israel, afirmó que cualquier ataque enemigo será respondido con mayor crudeza que en otros momentos, "cortaremos la mano de cualquier agresor".

Protestas e inestabilidad en Irán

En un contexto proveniente de conflictos internacionales, Irán se encuentra momento de gran inestabilidad interna. Según centro de estudios Soufan Center, la represión por parte del gobierno, sumada al empeoramiento de las condiciones económicas y las medidas gubernamentales que aislaron al país del resto del mundo, es lo que actualmente hace crecer la ira social.

Se expanden las masivas protestas en Irán por la crisis económica, y la represión ya dejó diez muertos

El colapso del rial iraní, alerta tanto a comerciantes como a los ciudadanos de subas de precios de alimentos y productos esenciales. Por ese motivo, se destinó un subsidio que alcanzará 71 millones de personas, hacia productos básicos, con el fin de aplacar tensiones.

El equivalente a 7 dólares americanos, será depositado en las cuentas de cabeza de familias para subsanar la inflación creciente en productos como arroz, aves de corral, aceite de cocina. El dinero destinado es casi el doble de los 4,5 millones que se destinaban anteriormente, pero con un rial que cotiza en 1,4 millones por dólar y continua depreciándose, sumado a las tensiones internacionales, la población se encuentra completamente devastada.

Mohammad Jafar Ghaempanah, vicepresidente de Irán, aseguró que se encuentran en una "guerra económica total" tras las sanciones internacionales y las consecuencias de la guerra con Israel.

Las protestas llevan tiempo en todo el país, se contabilizan 310 lugares y la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos suma un total de 36 muertes.

RG CP