Protestas por la economía en Irán y feroz represión con 6 muertos y numerosos heridos

Medios locales informaron este jueves que por lo menos seis personas perdieron la vida en Irán por la represión policial a los protestas por los niveles de inflación y estancamiento económico que afectan al país.

Desde hace años, la República Islámica sufre constantes aumentos en los productos básicos por la devaluación crónica de su moneda. Por ejemplo, en diciembre pasado los precios tuvieron un incremento promedio del 52% interanual, de acuerdo al Centro de Estadísticas.

Y ese contexto alentó protestas, que arrancaron en Teherán el pasado domingo 28 de diciembre, cuando los comerciantes decidieron cerrar sus tiendas, y han ido incrementándose hasta chocar con la habitual violencia que el régimen pone en práctica cuando hay manifestaciones en las calles.

Para el gobierno, son "alborotadores"

Este jueves 1 de enero se produjeron hechos que tuvieron amplia difusión, por ejemplo, en Lordegan, una localidad ubicada a 650 km de Teherán, la agencia de prensa Fars informó que se realizaron manifestaciones, detuvieron a varias personas y dos civiles murieron. En la ciudad de Azna, perteneciente a la provincia de Lorestán, también ocurrieron disturbios. “Un grupo de alborotadores aprovechó una protesta (...) para atacar una comisaría de policía. Tres personas murieron y otras diecisiete resultaron heridas en los enfrentamientos”, detalló el medio antes citado.

Por su parte, la televisión estatal reveló que un miembro de las fuerzas de seguridad murió durante los enfrentamientos ocurridos en Kuhdasht. Se trata de un joven de 21 años perteneciente al Basij, una milicia paramilitar integrada por voluntarios. El gobernador local agregó que, durante los choques entre los manifestantes y la policía, trece agentes resultaron heridos por pedradas.

El presidente Masoud Pezeshkian

La respuesta del gobierno iraní a las protestas

Frente a las movilizaciones masivas que están ocurriendo, el presidente, Masud Pezeshkian, lanzó una fuerte advertencia este jueves 1 de enero en un discurso que fue retransmitido por televisión: “Desde un punto de vista islámico (...), si no resolvemos el problema de los medios de subsistencia de la gente, acabaremos en el infierno”; sin embargo, el fiscal general de la República Islámica, Mohammad Movahedi-Azad, anunció que “cualquier intento” de convertir las protestas “en un instrumento de inseguridad, de destrucción de bienes públicos o de puesta en marcha de escenarios concebidos en el extranjero será inevitablemente seguido de una respuesta firme”.

Según la agencia de prensa Tasnim, este jueves, “treinta personas que perturbaban el orden público en el distrito de Malard, en el oeste de Teherán, fueron identificadas y detenidas”; la misma fuente señaló que el miércoles pasado, siete personas habían sido arrestadas por pertenecer a “grupos hostiles a la República Islámica radicados en Estados Unidos y en Europa”.

HM/HB