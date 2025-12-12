Las fuerzas de seguridad de Irán volvieron a detener a Narges Mohammadi, la activista galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2023, en un operativo que sus allegados describieron como violento. La fundación que lleva su nombre confirmó que el arresto se produjo en la ciudad de Mashhad, ubicada a unos 680 kilómetros al noreste de la capital, Teherán, interrumpiendo un periodo de libertad provisoria que la mujer mantenía por cuestiones de salud desde finales del año pasado.

El arresto ocurrió en un contexto de alta sensibilidad política: Mohammadi asistía a una ceremonia en memoria de Khosrow Alikordi, un abogado de 46 años conocido por defender los Derechos Humanos. Según los reportes de los testigos, la policía irrumpió en el lugar y se llevó a la Nobel junto a otros activistas que participaban del acto. "Su arresto constituye una grave violación de las libertades fundamentales", denunciaron desde su organización, exigiendo su liberación inmediata e incondicional.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La figura de Alikordi, el hombre al que se homenajeaba, está rodeada de sospechas. El letrado fue encontrado muerto en su oficina a principios de mes y, aunque la versión oficial atribuyó el deceso a un ataque cardíaco, el hecho coincidió con una intensificación del acoso estatal en su contra. Más de 80 colegas firmaron una petición exigiendo claridad, recordando que Alikordi había sido amenazado y detenido repetidamente por el Gobierno debido a su labor legal.

Al momento de su captura, Mohammadi mostraba una actitud desafiante hacia las normas del país. Imágenes difundidas del evento la muestran hablando por un micrófono ante la multitud sin llevar el hiyab obligatorio, con la cabeza descubierta. En su discurso, instaba a los presentes a corear el nombre de Majidreza Rahnavard, un manifestante ejecutado públicamente en una grúa en 2022, reafirmando su postura de resistencia frontal contra las autoridades.

Hasta el momento, el gobierno de Teherán mantuvo un hermético silencio sobre el destino de la activista de 53 años. Esta nueva embestida contra figuras intelectuales se produce en un escenario de fragilidad interna para Irán, que lidia con una economía golpeada por las sanciones, el temor a un conflicto bélico abierto con Israel y la necesidad de proyectar control mientras intenta, a su vez, reabrir canales de negociación nuclear con Estados Unidos.

Dura amenaza de Irán a Rafael Grossi: “Nos ocuparemos de él”

Salud frágil y una condena de décadas

La detención de Mohammadi genera preocupación debido a su delicado cuadro clínico. La activista se encontraba fuera de prisión tras recibir un permiso médico en diciembre de 2024, el cual se había extendido más allá de las tres semanas originales. Durante su encierro, sufrió múltiples ataques cardíacos que derivaron en una cirugía de emergencia y, más recientemente, se le extirpó una lesión ósea.

A pesar de las recomendaciones de sus médicos, que prescribieron extender su licencia para realizar fisioterapia y monitoreos cardíacos, Mohammadi nunca cesó su activismo. Durante los meses que estuvo en libertad, aprovechó para manifestarse frente a la temida prisión de Evin y continuó brindando testimonios a medios internacionales, desafiando las condiciones de su liberación y manteniendo viva la protesta iniciada tras la muerte de Mahsa Amini.

Ingeniera de profesión, la vida de Mohammadi estuvo marcada por la persecución sistemática: fue encarcelada 13 veces y acumula cinco condenas que suman más de 30 años de prisión. Actualmente, debe cumplir una sentencia de 13 años y nueve meses bajo cargos de "colusión contra la seguridad del estado" y "propaganda contra el gobierno", acusaciones estándar que el Gobierno utiliza para silenciar a la disidencia política.

TC/DCQ