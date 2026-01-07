Irán: la represión de las protestas deja al menos 29 muertos y más de 1.200 detenidos

La escalada de violencia en Irán, ligada a las masivas protestas y la represión policía, dejaron un saldo de al menos 29 muertos y más de 1.200 personas detenidas desde el estallido ocurrido hace diez días, según la organización Activistas por los Derechos Humanos en Irán (HRANA). Las manifestaciones y huelgas continúan pese al refuerzo del despliegue de seguridad y a las medidas anunciadas por el Gobierno para paliar el descontento social, en torno a una economía ahogada por sanciones internacionales.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre con un cierre de comercios en el Gran Bazar de Teherán, el histórico centro mercantil de la capital, y se reanudaron el martes con fuerza, con las fuerzas de seguridad disparando gases lacrimógenos contra manifestantes antigubernamentales en distintos puntos de la ciudad, según imágenes verificadas por Reuters y AFP. Los disturbios también se extendieron a la ciudad santa de Mashhad, uno de los principales centros religiosos del país.

De acuerdo con HRANA, que tiene varias sedes en el país persa, entre las víctimas fatales hay menores de edad y las muertes se produjeron en varias provincias, en especial en el oeste del país. Por su parte, las autoridades iraníes reconocieron también la muerte de miembros de las fuerzas de seguridad, aunque no publicaron un balance oficial de víctimas civiles.

En Teherán hubo denuncias contra las fuerzas de seguridad por excesivo uso de la fuerza, incluida la utilización de gases lacrimógenos incluso dentro de centros de salud, lo que no fue reconocido oficialmente. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denunciaron además redadas policiales en hospitales para detener a manifestantes heridos, en particular en la provincia de Ilam, acusaciones que el Gobierno dijo estar investigando tras ordenar un informe al Ministerio del Interior.

Los motivos de las protestas en Irán

Las manifestaciones están vinculadas principalmente al deterioro de la situación económica. El rial iraní volvió a caer esta semana y alcanzó un nuevo mínimo histórico en el mercado informal, en torno a 1,47 millones de riales por dólar. La inflación anual se mantiene por encima del 40%, de acuerdo con cifras oficiales.

En un intento por contener el malestar social, el Gobierno anunció que a partir del 10 de enero otorgará a los ciudadanos un crédito electrónico mensual no canjeable, equivalente a unos seis euros, para compras en supermercados. La portavoz del Ejecutivo, Fatameh Mohajerani, afirmó que la medida busca "preservar el poder adquisitivo" y "controlar la inflación" (Tasnim). La iniciativa, sin embargo, no logró frenar las protestas ni las huelgas convocadas en distintas regiones.

En paralelo, creció la tensión en el plano internacional. Mientras el mundo miraba a Venezuela, luego del ataque de Estados Unidos, las protestas se exacerbaban en Irán. En ese contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posó sonriente con una gorra con el lema "Make Iran Great Again", días después de prometer que respondería "con fuerza" si las autoridades iraníes mataban a manifestantes.

Por su lado, el Gobierno iraní condenó esas declaraciones y el Consejo Supremo de Defensa denunció el "lenguaje amenazante" y los "comentarios intervencionistas" de Estados Unidos e Israel, y advirtió que cualquier agresión contra los intereses nacionales recibirá "una respuesta firme y proporcional", según un comunicado difundido por medios oficiales.

En el plano político interno, el príncipe exiliado Reza Pahlavi realizó el jueves su primer llamado público a apoyar las protestas. Ese mismo día, partidos kurdos reiteraron un llamado largamente esperado a una huelga de comerciantes en regiones del oeste del país, que comenzó a tener impacto en varias localidades, según HRANA y medios kurdos.

El líder supremo, Alí Jamenei, defendió la postura del régimen en un mensaje difundido por su oficina, en el que sostuvo que Irán no cederá ante presiones externas. En esa línea, destacó la resistencia del país frente a sus adversarios, en función del último precedente: la guerra abierta con Israel en junio de 2025.

Las protestas actuales representan el desafío interno más importante para la República Islámica desde las movilizaciones de 2022-2023 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial, aunque sin alcanzar aún la magnitud de aquellos episodios ni de las manifestaciones masivas de 2009. En un contexto de crisis económica, sanciones internacionales y tensión regional, el gobierno iraní enfrenta un nuevo ciclo de descontento social sin una resolución inmediata a la vista.

