El Consejo Federal suizo anunció este lunes la congelación con efecto inmediato de todos los activos que Nicolás Maduro y personas vinculadas a él tengan en bancos del país. La decisión llega dos días después de la captura del líder venezolano por fuerzas especiales estadounidenses en Fuerte Tiuna y su traslado a Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, para ser juzgado por narcoterrorismo. La comunicación llegó en las primeras horas hábiles de 2026.

"El Consejo Federal quiere garantizar que cualquier activo adquirido de manera ilícita no pueda ser transferido fuera de Suiza en la situación actual", dice el comunicado oficial del gobierno suizo, en referencia a la transición institucional en Venezuela. "En virtud de la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos en Posesión de Personas Políticamente Expuestas Extranjeras (FIAA), ha decidido por tanto, como medida precautoria, congelar cualquier activo que el señor Maduro y otras personas asociadas a él posean en Suiza."

La orden tiene una validez inicial de cuatro años y apunta a impedir cualquier fuga de capitales en medio de la crisis política abierta en Venezuela. El gobierno helvético aseguró que si se prueba el origen ilícito de los fondos, "Suiza se esforzará por garantizar que beneficien al pueblo venezolano". También aclaró que la medida no toca a miembros del actual gobierno en funciones.

Esta acción complementa las sanciones que Suiza aplica contra Venezuela desde 2018, en virtud de la Ley de Embargo, que ya incluyen bloqueos por corrupción y violaciones a derechos humanos. Ahora se extiende a figuras no sancionadas antes, en un contexto donde Washington acusa a Maduro de narcoterrorismo y varios países cuestionan la legalidad de la operación estadounidense.

"La situación es volátil y son posibles varios escenarios en los próximos días y semanas", dice el comunicado oficial del gobierno suizo. "Suiza sigue de cerca la situación en Venezuela", profundiza. Y asegura: "(Hemos) llamado a la desescalada, a la moderación y al cumplimiento del derecho internacional, incluida la prohibición del uso de la fuerza y el principio de respeto a la integridad territorial".

Suiza actúa rápido ante cambios de régimen

Suiza tiene un historial de bloquear activos en situaciones de inestabilidad política para evitar que líderes salientes saquen dinero del sistema financiero helvético. El Consejo Federal puede tomar estas decisiones preventivas cuando existe riesgo de retirada de fondos de origen dudoso.

En este caso, las autoridades suizas destacaron que el bloqueo facilita la cooperación judicial internacional. Si un Estado afectado inicia trámites penales y demuestra el carácter ilícito de los bienes, Suiza puede asistir en la investigación y eventual devolución.

El anuncio se produjo horas después de que Maduro y Flores llegaran a Nueva York para enfrentar cargos federales. Analistas ven la medida como un respaldo indirecto a la transición en Caracas, aunque Suiza mantiene neutralidad oficial y habló en favor del principio de integridad territorial.

"Las razones detrás de la caída del poder del señor Maduro no juegan un papel decisivo en los congelamientos de activos en virtud de la FIAA", se explica en el comunicado oficial. "Tampoco la cuestión de si la caída del poder ocurrió de manera lícita o en violación del derecho internacional", se agrega.Y se aclara: "El factor decisivo es que ha ocurrido una caída del poder y que ahora es posible que el país de origen inicie procedimientos judiciales en el futuro con respecto a activos adquiridos de manera ilícita."

El bloqueo cubre a la familia y asociados cercanos

La orden incluye no solo a Maduro sino a "otras personas vinculadas a él", lo que abarca potencialmente a su esposa Cilia Flores y allegados como hijos o exfuncionarios de alto rango. El gobierno suizo evitó nombrar individuos específicos para no interferir en procesos judiciales.

Hasta ahora, no trascendieron montos concretos de cuentas o bienes congelados. Fuentes diplomáticas indican que el secreto bancario helvético complica las estimaciones públicas, pero el paso responde a la incertidumbre sobre quién controlará Venezuela en las próximas semanas.

La decisión refuerza la presión internacional sobre el chavismo en un momento de vacío de poder. Mientras manifestaciones llenan las calles de Caracas, países europeos coordinan posturas para reconocer eventuales cambios en el gobierno venezolano.

