Imputaron por falso testimonio a una testigo por la desaparición hace 42 años en el Vaticano de Emanuela Orlandi

El caso de Emanuela Orlandi, la adolescente que desapareció en el Vaticano hace más de 40 años y aún es un misterio, dio un paso en la Justicia italiana. Esta semana, los investigadores imputaron a una de las testigos por presuntamente haber dado falso testimonio en sus declaraciones ante la Fiscalía.

Se trata de Laura Casagrande, una mujer de 57 años, que en su juventud fue compañera de Orlandi en las clases de música y de quien se sospecha que fue una de las últimas personas que la vio con vida. Otro dato relevante es que, la ahora imputada fue una de las primeras en declarar en la causa tras su reapertura en 2023, luego de lo cual constataron contradicciones en sus afirmaciones.

"Consideramos que ella fue una de las últimas, por no decir la última, que la vio", señalaron desde la Comisión del Parlamento italiano que investiga el caso, que también apuntó que los testimonios de Casagrande fueron "contradictorios".

Tras conocer la imputación, el hermano de Emanuela, Pietro Orlandi, quien es uno de los principales impulsores de la búsqueda, se mostró satisfecho y manifestó ante los medios italianos que "es una noticia importante porque podría ser una de las últimas personas en verla". Para Pietro es importante que la investigación se profundice en torno al círculo de amigas de su hermana, entre ellas las que pertenecían a la escuela de música Tommaso Ludovico da Victoria donde tocaba la flauta traversa, por la información que podrían brindar.

En tanto, la abogada de la familia de Orlandi, Laura Sgrò, mostró confianza en los nuevos operadores judiciales del caso. “Por nuestra parte hay total estima y respeto hacia los jueces de la Fiscalía de Roma que se están encargando del caso de Emanuela", indicó

La misteriosa desaparición de Emanuela Orlandi

Orlandi regresaba a su casa cuando tenía 15 años luego de una lección de flauta en Roma, el 22 de junio de 1983. Sin embargo, la adolescente nunca llegó a destino. La desaparición de la joven, que era hija de un empleado del Vaticano, generó diversas hipótesis que apuntan contra grupos terroristas, la mafia italiana e incluso la Santa Sede, indicó la periodista María Battaglia en PERFIL.

La última vez que fue vista fue cuando salió de una clase de música. Ese día, la joven llamó a su casa y habló con su hermana Cristina para contarle que un representante de la cosmética Avon le había ofrecido trabajo, ante lo que la hermana le sugirió que le comentara la propuesta a sus padres antes de aceptar.

Tras finalizar la clase, Emanuela acompañó a su amiga Raffaela a la parada del colectivo a quien también le mencionó la propuesta laboral. "Me dijo que le habían ofrecido distribuir productos para una casa de cosméticos en un desfile de moda. Le habían prometido 375.000 liras por repartir unos folletos", detalló la joven. La suma era exorbitante en esa época para ese tipo de trabajos.

Luego de despedirse, Raffaela vio que Emanuela se encontró con una chica quien de cabellos oscuros y rulos, que sería Laura Casagrande, la ahora imputada. A partir de ese momento, a las 19:30 de la tarde, se perdió todo rastro de Orlandi.

Algunos testigos, dos agentes de policía, señalaron que durante ese día, alrededor de las 15 horas, la habían visto conversar con un hombre que conducía un automóvil BMW, color verde metalizado, cerca de Palazzo Madama. Sin embargo, nunca se supo la patente ni se pudo identificar al conductor.

