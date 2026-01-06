Ataque estadounidense en Caracas dejó 55 muertos: las listas oficiales de Venezuela y Cuba

El ataque estadounidense en Caracas dejó oficialmente 55 militares muertos, según las listas divulgadas por los gobiernos de Venezuela y Cuba: 23 venezolanos y 32 cubanos, cifras que corresponden únicamente a personal uniformado identificado y no incluyen posibles bajas civiles ni otros heridos, cuyo número sigue bajo revisión. Al momento, se espera que en las próximas horas se rindan honores fúnebres a los caídos, un gesto simbólico que subraya la magnitud de la operación y su impacto sobre las fuerzas militares de ambos países.

Según el Ministerio de Defensa de Venezuela, se reconoció la muerte de 23 integrantes de sus fuerzas armadas durante la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro. Entre los fallecidos se incluyen oficiales de alto rango, como almirantes, suboficiales de distintos grados y soldados de tropa, según los obituarios castrenses publicados.

Aunque el gobierno venezolano manejó inicialmente una cifra preliminar más amplia, de al menos 80 muertos, esto sugiere que podrían existir otras víctimas aún no registradas, lo que deja abierta la posibilidad de un balance definitivo.

Se revelan los nombres de los 32 militares cubanos muertos en el ataque

Fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en una acción relámpago de poco más de dos horas

En un comunicado oficial, Cuba también difundió la lista nominal de los 32 militares fallecidos, quienes cumplían misiones de cooperación, seguridad e inteligencia a solicitud del gobierno de Nicolás Maduro. Así, 21 pertenecían al Ministerio del Interior, incluidos tres oficiales de alto rango —dos coroneles y un teniente coronel—, mientras que los 11 restantes integraban las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la isla. Las autoridades de La Habana los describen como “combatientes” enviados a Venezuela para fortalecer la protección institucional y la coordinación estratégica.

Según el informe, entre los coroneles fallecidos se encuentran Humberto Alfonso Roca Sánchez (67) y Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62), mientras que el teniente coronel era Orlando Osoria López (49). Los mayores Rubiel Díaz Cabrera (53), Rodney Izquierdo Valdés (51), Ismael Terrero Ge (47) y Hernán González Perera (43) completan la lista de oficiales de rango medio-alto, seguidos por los capitanes Bismar Mora Aponte (50), Yoel Pérez Tabares (50) y Addriel Adrián Socarrás Tamayo (32). Los primeros tenientes incluyen a Yorlenis Revé Cuza (38), Alejandro Rodríguez Royo (35), Yandrys González Vega (45), Yordanys Marlonis Núñez (43), Erdwin Rosabal Ávalos (35), Daniel Torralba Díaz (34) y Yunior Estévez Samón (32), destacados por su compromiso y experiencia, y los tenientes Yoandys Rojas Pérez (46), Yasmani Domínguez Cardero (32) y Fernando Antonio Báez Hidalgo (26) cierran la nómina de oficiales.

Ahora, en cuanto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los fallecidos incluyen al capitán Adrián Pérez Beades (34), el suboficial mayor Suriel Godales Alarcón (42) y el primer suboficial Giorki Verdecia García (30). Los soldados retirados fallecidos son Adelkis Ayala Almenares (45), Alexander Noda Gutiérrez (48), Ervis Martínez Herrera (52), Juan Carlos Guerrero Cisneros (55), Juan David Vargas Vaillant (54), Rafael Enrique Moreno Font (35), Luis Alberto Hidalgo Canals (57), Luis Manuel Jardines Castro (59) y Sandy Amita López (37).

Cuál es la situación actual Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos

La madrugada del 3 de enero de 2026 quedó marcada en la historia de la región como el momento en que una fuerza de élite estadounidense penetró el anillo de seguridad más hermético de Venezuela bajo el nombre clave "Operación Resolución Absoluta". Apoyado por un despliegue aéreo masivo, el operativo comenzó alrededor de la 1:00 a.m., cuando un apagón táctico, causado por un ataque cibernético, sumió en la oscuridad los sectores estratégicos de Caracas.

Alrededor de 150 aeronaves, entre jets de combate y helicópteros de transporte sigiloso, cruzaron el espacio aéreo venezolano para neutralizar defensas en puntos como el aeropuerto de La Carlota y el complejo militar de Fuerte Tiuna. Testigos señalaron que “el suelo se estremecía” bajo el paso de los aviones, mientras las explosiones iluminaban la zona.

De momento, Maduro y su esposa Cilia Flores permanecen bajo custodia federal en Estados Unidos, alojados en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una prisión de máxima seguridad para detenidos de alto perfil. Se aplican protocolos estrictos de comunicación y movimientos limitados mientras avanza su proceso judicial.

La operación se desarrolló en Caracas y en los estados de Aragua, Miranda y La Guair

Tanto Caracas como La Habana califican la acción como un acto de agresión y “terrorismo de Estado”

La causa se tramita en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, una jurisdicción clave para casos de narcotráfico internacional. Allí, en su primera comparecencia ante el juez Alvin K. Hellerstein, ambos se declararon "no culpables" y denunciaron haber sido sacados por la fuerza de Venezuela. Se fijó una nueva audiencia para el 17 de marzo.

Ahora, Nicolás Maduro enfrenta cuatro cargos federales: conspiración para cometer narcoterrorismo; conspiración para importar cocaína a Estados Unidos; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; y conspiración para poseer estas armas con fines criminales. De esta manera, la acusación sostiene que el líder chavista encabezó durante años una estructura estatal de tráfico de drogas conocida como el “Cártel de los Soles”.

Cilia Flores, por su parte, está imputada por presunto apoyo logístico y financiero dentro de la misma estructura. Su situación judicial se remonta a 2017, cuando dos de sus sobrinos fueron condenados por intentar ingresar cocaína al país.

Delcy Rodríguez juró y fue a visitar la tumba de Hugo Chávez

La fiscal general Pam Bondi lidera la acusación, originalmente presentada en 2020 y reactivada por el gobierno de Donald Trump. Durante la audiencia, Maduro negó todos los cargos y declaró: “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente”, insistiendo en que fue capturado en su residencia en Caracas y que sigue considerándose presidente de Venezuela. Sus defensas anticiparon que cuestionarán la legalidad de la detención militar y la competencia de los tribunales estadounidenses, además de intentar plantear inmunidad por su condición de exjefe de Estado.

