Se conoció la identidad de 32 guardias cubanos de Maduro que murieron en la avanzada de Estados Unidos

El sábado pasado tuvo lugar la operación llevada a cabo por Estados Unidos con el fin de detener a Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo. El órgano de comunicación oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC), Granma, público en sus redes una lista de nombres y fotos de 32 guardias que perdieron la vida en la avanzada al título de "Honor y Gloria".

"Víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, perpetrado contra la hermana República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados Unidos, perdieron la vida en acciones combativas y tras férrea resistencia 32 cubanos" fue el texto que acompañó las fotos en "X".

Según muestra, se trató de 20 combatientes del ministerio del interior y 12 de las fuerzas armadas revolucionarias cubanas, que por pedido de Maduro cumplían servicios en Venezuela.

Combatientes del ministerio del Interior

Humberto Alfonso Roca Sánchez (67) y Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62), ambos con el grado de coronel.

Con el rango de teniente coronel, Orlando Osoria López (49). Le siguen los mayores Rubiel Díaz Cabrera (53), Rodney Izquierdo Valdés (51), Ismael Terrero Ge (47) y Hernán González Perera (43).

Bismar Mora Aponte (50), Yoel Pérez Tabares (50) y Addriel Adrián Socarrás Tamayo (32), como capitanes.

Los primeros tenientes Yorlenis Revé Cuza (38), Alejandro Rodríguez Royo (35), Yandrys González Vega (45), Yordanys Marlonis Núñez (43), Erdwin Rosabal Ávalos (35), Daniel Torralba Díaz (34) y Yunior Estévez Samón (32).

En el último escalafón, los tenientes Yoandys Rojas Pérez (46), Yasmani Domínguez Cardero (32) y Fernando Antonio Báez Hidalgo (26).

Combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

Capitán Adrián Pérez Beades (34). El suboficial mayor Suriel Godales Alarcón (42), seguido por el primer suboficial Giorki Verdecia García (30). Cierran la nómina los soldados retirados Adelkis Ayala Almenares (45), Alexander Noda Gutiérrez (48), Ervis Martínez Herrera (52), Juan Carlos Guerrero Cisneros (55), Juan David Vargas Vaillant (54), Rafael Enrique Moreno Font (35), Luis Alberto Hidalgo Canals (57), Luis Manuel Jardines Castro (59) y Sandy Amita López (37).

