El objetivo de la detención de Maduro: “Lo que se está tratando de evitar es que Venezuela se convierta en un baño de sangre”

Con el fin de analizar la primera audiencia judicial de Nicolás Maduro ante un tribunal federal de Estados Unidos, la cual abrió un nuevo escenario político, judicial y geopolítico para Venezuela y la región, este medio se comunicó con el analista internacional, Alejandro Cassaglia.

Sobre los cargos formales contra Nicolás Maduro, Alejandro Cassaglia planteó: “Los cargos fundamentalmente son corrupción y narcotráfico, entre otros, pero digamos que los más fundamentales es el tema del narcotráfico”.

El simbolismo detrás de la detención de Nicolás Maduro

Asimismo, remarcó el mensaje simbólico de Estados Unidos: “Cuando se lo exhibió permanentemente a Maduro rodeado de agentes de la DEA, lo cual simbólicamente queda claro de que la detención de Maduro es por narcotraficante y no por cuestiones políticas”.

Cassaglia explicó el funcionamiento del entramado criminal que vincula al régimen venezolano con el narcotráfico internacional: “El Cártel de los Soles es una organización criminal vinculada al narcotráfico que está liderada fundamentalmente, no solamente por Maduro, sino por Diosdado Cabello, Padrino López y gran parte del Generalato del Ejército Bolivariano”.

También detalló la conexión con grupos armados colombianos: “La vinculación que tiene el Cártel de los Soles con organizaciones criminales de Colombia, fundamentalmente con los residuales de FARC, por ejemplo, la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional”. Sobre la misma línea, recordó antecedentes históricos clave: “Se sabe que la última campaña presidencial de Hugo Chávez fue financiada por la FARC”.

Nicolás Maduro y la cabeza de los problemas en Venezuela

Respecto al escenario político posterior a la detención, el entrevistado sostuvo que el objetivo central es evitar un estallido interno: “Lo que se está tratando de evitar es que Venezuela se convierta en un baño de sangre”. En este sentido, explicó la lógica del operativo: “Se eligió un golpe simbólico, es decir, la cara visible del narcotráfico venezolano, de la corrupción en Venezuela, la violación de los derechos humanos, era Nicolás Maduro”.

En ese marco, advirtió que las recompensas y pedidos de captura siguen vigentes: “El pedido de captura internacional sobre Diosdado Cabello, Padrino López y algunos miembros del generalato bolivariano siguen vigentes”.