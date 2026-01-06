Advierten que la detención de Maduro podría ser insuficiente ya que “Venezuela está invadida también por potencias extranjeras”

La directora del Comando Venezuela en Argentina y mano derecha de María Corina Machado, Adriana Flores, en contacto con Canal E, se refirió a que la detención de Nicolás Maduro y el rol de Estados Unidos en la crisis venezolana reconfiguran el escenario político regional.

Adriana Flores describió el momento político: “Aquí hay un hecho que es público, que es notorio y que además significa el inicio del proceso de transición en Venezuela, del momento de la liberación de Venezuela que fue la captura de Nicolás Maduro”. Según explicó, Estados Unidos había planteado condiciones claras para avanzar hacia la democracia, pero “el régimen de Nicolás Maduro decidió no tomar en cuenta ninguna de estas propuestas”.

El fraude de las elecciones en Venezuela

Uno de los ejes centrales fue el resultado electoral del 28 de julio. En este contexto, afirmó que la voluntad popular quedó demostrada: “Fue la elección de los venezolanos a través del voto del presidente Edmundo González y María Corina Machado como vicepresidenta”. En ese sentido, denunció una usurpación institucional: “Hay no solo un vacío de poder, sino también una usurpación de funciones”.

Flores subrayó que el Consejo Nacional Electoral nunca presentó pruebas oficiales: “Hasta la fecha de hoy el Consejo Nacional Electoral no ha publicado las actas, no ha publicado las pruebas”. Sobre la misma línea, destacó el rol de los fiscales opositores: “Nuestros testigos hicieron hasta la vida para poder proteger a estas actas”.

Asimismo, insistió en que la crisis venezolana no puede analizarse solo desde la política. “No se le puede dar un tratamiento político a lo que no es político, sino que darle el tratamiento de la naturaleza criminal que tiene el régimen de Venezuela”, afirmó.

La carectización del chavismo

En ese marco, la entrevistada definió al chavismo como un entramado delictivo: “Este es un sistema criminal, narcoterrorista, que tiene investigaciones en curso, que tiene sanciones”. También alertó sobre la dimensión internacional del conflicto: “Hoy Venezuela está invadida también por potencias extranjeras”.

Con respecto a la continuidad de figuras del régimen, apuntó directamente contra Delcy Rodríguez: “Delcy Rodríguez es la arquitecta de este sistema cruel y represivo que hay en Venezuela”. A su vez, recordó que está sancionada internacionalmente: “Está sancionada tanto por los Estados Unidos como por la Unión Europea”.