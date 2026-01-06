Cómo impacta la intervención de Venezuela a Vaca Muerta: “Es muchísimo más barato que producir en Vaca Muerta”

El economista, Roberto Rojas, dialogó con Canal E y se refirió al cambio político en Venezuela y el avance de Estados Unidos sobre la producción petrolera, lo cual reabrió el debate sobre el futuro de Vaca Muerta y el impacto que puede tener una mayor oferta de crudo en el mercado internacional.

“Venezuela siempre fue un país extractivista de petróleo y sin diferencia del resto de los países, puede ser la mayor reserva mundial de petróleo”, señaló Roberto Rojas, al recordar que llegó a producir “2 millones de barriles, ahora estaba en 500 mil”, producto de las sanciones impuestas tras el bloqueo de Estados Unidos durante el anterior gobierno de Donald Trump.

La reacción del mercado ante la intervención de Estados Unidos

Según explicó, el mercado reaccionó de inmediato. “Vimos el primer día que ha crecido un 30% el valor de PDVSA”, afirmó, y sostuvo que lo que se observa es “la apuesta que hay a PDVSA y la apuesta de Manuel a la misma para volver a los mismos niveles de producción”.

Rojas remarcó que el petróleo venezolano representa una fuerte competencia para Argentina. “Es muchísimo más barato que producir en Vaca Muerta”, explicó. Sobre la misma línea, agregó que Venezuela cuenta con una ventaja logística clave: “Tiene la cercanía con Estados Unidos que no tiene Vaca Muerta”.

Diferencias entre el petróleo de Venezuela con Vaca Muerta

Si bien aclaró que se trata de petróleos distintos, señaló que la calidad no es un obstáculo decisivo. “Es verdad también que la calidad del petróleo es distinto”, sostuvo, pero destacó que, “los precursores y los componentes químicos rápidamente llevan a que eso se ponga en valor y pueda ser un muy buen combustible”, algo que “históricamente Estados Unidos” ya utiliza.

En ese punto, el entrevistado explicó que uno de los principales límites de Venezuela fue el acceso a insumos. “El bloqueo implicaba que un barco que llevaba precursores a Venezuela no fuera de los países aliados de Estados Unidos”, planteó, lo que hacía “una extracción más que grave”. Con la flexibilización de esas restricciones, advirtió que, “probablemente haya más barriles de petróleo en el mercado internacional”.

Asimismo, alertó que un aumento de la oferta puede presionar los precios. “Como hay más oferta del bien, posiblemente baje también el precio de ese bien”, señaló, y advirtió que eso sería “contraproductivo” para proyectos de mayor costo como Vaca Muerta.