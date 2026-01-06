Funcionarios de Trump aseguraron que Maduro y su esposa se hirieron la cabeza al tratar de escapar de la Delta Force

Según funcionarios del Gobierno del presidente Donald Trump, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron heridos al golpearse la cabeza mientras huían de la Delta Force que trataban de capturarlos. De acuerdo a su relato, el líder chavista y su mujer corrieron y trataron de esconderse detrás de una puerta de acero, pero el marco era bajo y se golpearon la cabeza. En ese momento, los integrantes de fuerza militar norteamericana los arrestaron y les dieron los primeros auxilios tras ser extraídos del complejo donde se encontraban.

El pasado lunes 5 de enero, por la noche, el secretario de Defensa Pete Hegseth, el secretario de Estado Marco Rubio, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, la secretaria de Justicia Pam Bondi y el director de la CIA John Ratcliffe le dieron todos estos detalles a los legisladores en una sesión que duró más de dos horas, y la cadena CNN tuvo acceso a esta información gracias a fuentes familiarizadas con el encuentro.

Nicolás Maduro y su esposa antes de ser llevados por la fuerza a Estados Unidos

Ayer, Maduro y su esposa se presentaron, con heridas visibles, ante el tribunal encargado de juzgarlos, y el abogado de Flores le dijo al juez Alvin Hellerstein que su defendida “sufrió lesiones significativas” durante su captura, remarcando que “se cree que puede tener una fractura o un moretón severo en sus costillas”. Por ese motivo, pidió una radiografía y una evaluación física completa que garantice su salud.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El magistrado le dijo a los abogados de ambas partes que cooperen para asegurar que la pareja reciba el tratamiento que necesita. “Si hay alguna dificultad con respecto a cualquiera de los acusados, hágamelo saber, y haré todo lo posible para asegurar que reciban atención médica completa y adecuada”, especificó.

Trump Sociedad Anónima: Venezuela como ficha y el mundo como tablero

Reporteros presentes en el tribunal afirmaron que, por momentos, la ex primera dama se balanceaba e inclinaba la cabeza, mientras que su esposo tuvo problemas para sentarse y levantarse. Los bocetos judiciales de la mujer la mostraron con vendas en su cabeza. Según las fuentes que hablaron con CNN, los funcionarios de Trump que hablaron con los legisladores dijeron que se trataba de una lesión menor.

Durante el tiroteo donde el líder chavista y su esposa fueron extraídos de Venezuela, algunos soldados de la Delta Force fueron heridos con disparos y esquirlas al enfrentarse con un grupo de combatientes cubanos encargados de defender a Maduro, explicaron los funcionarios a los legisladores, pero se espera que puedan recuperarse completamente al no ser lesiones de gravedad.

El lunes, Hegseth en un astillero en Newport News, Virginia, declaró que casi 200 integrantes de las fuerzas estadounidenses desembarcaron en Caracas durante la operación.

Maduro siendo trasladado por la DEA

Cómo fue la presentación de Maduro y Flores ante el tribunal neoyorkino

El lunes, tras pasar la noche en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, el expresidente venezolano y su esposa fueron trasladados por la DEA (Drug Enforcement Administration) al Tribunal Federal de Nueva York. La audiencia fue realizada por el juez Hellerstein, quien permitió que el líder chavista tuviera una lapicera y un anotador.

Al entrar a la sala, el expresidente venezolano tras saludar al público, remarcó: “Soy inocente. Estoy aquí secuestrado desde el sábado 3 de enero. Fui capturado en mi casa en Caracas”. En ese momento, el magistrado lo detuvo y le explicó que tendría un “momento y lugar” para contar su versión de lo ocurrido, y le ordenó que, por el momento, se limitara a confirmar su identidad. “Soy Nicolás Maduro Moros”, contestó entonces el líder chavista.

El boceto judicial de Flores durante su presentación ante el tribunal

El expresidente es representado por el abogado penalista Barry Pollack, quien aseguró que Maduro es “jefe de un estado soberano” y, por ese motivo, debe gozar de “todos los privilegios e inmunidad que conlleva”. También indicó que hay “problemas de legalidad con su secuestro militar”. Por su parte, Flores dijo ser la “primera dama de Venezuela” y afirmó que es “completamente inocente” de los cargos por los que está imputada.

Así fue la operación secreta de EEUU para capturar a Nicolás Maduro

El expediente tiene cuatro cargos federales contra Maduro: conspiración de narcoterrorismo; conspiración para la importación de cocaína; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; y conspiración para poseer esos artefactos en apoyo de actividades criminales; en el caso de Flores, las imputaciones hacen referencia al supuesto apoyo financiero y logístico que le habría brindado a la misma estructura.

La próxima audiencia donde deberán presentarse Maduro y Flores será el 17 de marzo.

HM/DCQ