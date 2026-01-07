Un oficial de la policía migratoria de Estados Unidos asesinó a disparos a una mujer este miércoles en Minneapolis durante un operativo, cuando esta intentaba evadir un control. Tras el hecho, Donald Trump culpabilizó a la víctima y defendió el accionar del agente, pero el gobernador de Minnesota y el alcalde de la ciudad rechazaron su versión.

El hecho se produjo en el segundo día que la agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realiza redradas masivas en la ciudad de Minneapolis. La mujer, de 37 años y de nacionalidad estadounidense, a bordo de una SUV Honda, aparentemente bloqueaba el paso de las camionetas de ICE que estaban sin patente ni identificación, en protesta contra la ley antimigratoria. Sin embargo, cuando ella intentó irse, la rodearon varios agentes y uno de ellos le disparó tres tiros hasta matarla.

Los hechos quedaron registrados en un video que rápidamente se difundió en medios de comunicación locales y redes sociales. Hay varios testigos que estaban presentes al momento de la ejecución, lo que produjo un enorme rechazo social que derivó en manifestaciones en contra del accionar policial. A pesar de eso, Trump afirmó que el oficial actuó en "legítima defensa".

Por el contrario, el alcalde Jacob Frey calificó la postura de Trump y del ICE de "mentiras" y le pidió a los agentes migratorios que abandonen Minneapolis. En sintonía, el gobernador Tim Walz calificó la respuesta del gobierno federal como "propaganda" y prometió que su estado "aseguraría una investigación completa, justa y expedita".

Trump y el relato oficial: "Terrorismo doméstico" y la "izquierda radical"

Tras la difusión de la filmación del asesinato, Trump salió a defender al oficial de la agencia federal y señaló en su red social que "La mujer que conducía el auto fue muy desordenada, obstruyó y resistió". Además, aseguró que el agente "parece haberle disparado en defensa propia" y acompañó un video de los hechos desde un ángulo distinto y más lejano.

Trump agregó que el agente está "recuperándose" en el hospital, declaró que, aunque "se está analizando la situación en su totalidad", la razón por la que se producen estos "incidentes es porque la izquierda radical amenaza, agrede y ataca" a las fuerzas de seguridad "a diario".

"Solo están tratando de hacer su trabajo, que es mantener la seguridad de Estados Unidos. ¡Debemos apoyar y proteger a nuestros agentes del orden frente a este movimiento radical de izquierda que promueve la violencia y el odio!", expresó el inquilino de la Casa Blanca.

En la misma línea, el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa ICE, publicó en sus redes oficiales que "intentar atropellar a nuestros oficiales encargados de hacer cumplir la ley en un intento de matarlos es un acto de terrorismo doméstico".

"Un oficial de ICE, temiendo por su vida, la vida de sus compañeros y la seguridad del público, disparó tiros defensivos", agregó. En cuanto a la víctima, el departamento, sin ningún tipo de reparo, consideró: "El presunto perpetrador fue alcanzado y falleció. Se espera que los oficiales de ICE que resultaron heridos se recuperen por completo".

Se espera que la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota esté involucrada en la investigación del tiroteo, al igual que el FBI.

